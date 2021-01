11º BPM realiza policiamento na festa de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo

Neste domingo, 10 de janeiro, o 11º Batalhão da Polícia Militar auxiliou a realização da segurança na festa de Bom Jesus dos Navegantes na cidade de Penedo, Alagoas.

O Secretário de Segurança Pública, Alfredo Gaspar, o Comandante do CPAI -II, Tenente Coronel Azevedo e o Sub comandante do 11º Batalhão, o Major Leal, estiveram presentes no evento. Eles aproveitaram a oportunidade para estreitar os laços da Segurança Pública na cidade ribeirinha.

Durante o evento, foram realizadas operações de trânsito na cidade com apoio do BPTRAN visando dar maior fluxo a procissão, que seguiu pelas ruas da cidade até o Porto das Balsas, no Centro, seguindo então a procissão fluvial no rio São Francisco, passando pela cidade de Neópolis, em Sergipe.

Foi montado um Plano de Policiamento que incluiu também o apoio do Grupamento Aéreo, onde fez o acompanhamento cortejo nas águas do Rio São Francisco, a Cavalaria do 3º Batalhão, Batalhão de Policiamento Ambiental – BPA, policiais do 10º Batalhão, 4º Cia independente, Corpo de Bombeiros, e Marinha do Brasil, além do policiamento ordinário da cidade e de reforço, em uma média de 150 policiais.

Após o evento, foi feita uma operação na rotatória onde fica a imagem do Bom Jesus dos navegantes onde foram feitas abordagens a pessoas e veículos, além de orientações aos que vieram a cidade para prestigiar o evento.

O Major Leal, em nome de toda a população da cidade agradeceu a visita do secretário Alfredo Gaspar e do Tenente Coronel Azevedo, onde se colocaram à disposição de toda a população no combate à criminalidade.

Fotos: 11º BPM

Por Assessoria do 11º BPM