17 oportunidades disponíveis até dia 18

Empregos na Honda estão sendo disponibilizados até o dia 18 de fevereiro. Ao todo, são 17 vagas para o Programa de Trainee, divulgado pela empresa, para atuação em áreas como Comercial, Gestão, TI e Seguros. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

Empregos na Honda

O Programa de Trainee da empresa Honda está com 17 oportunidades de emprego disponíveis até o dia 18 de fevereiro.

Os candidatos devem ser recém-formados em cursos de Tecnologia, Engenharias, Economia, Administração, Estatística e afins. A empresa também exige que os candidatos apresentem nível avançado de língua inglesa.

Veja, abaixo, as etapas do Programa de Trainee com vagas:

Inscrições: 19/01 até 18/02;

Avaliações virtuais: Janeiro e Fevereiro;

Dinâmica em Grupo online: Primeira quinzena de Março;

Entrevistas: Segunda quinzena de Março;

Início do Programa: Abril de 2021.

Todas as etapas do programa serão realizadas de maneira virtual e a empresa fará contato através do e-mail, portanto os candidatos devem verificar sua caixa de mensagem frequentemente.

A empresa também oferece muitos benefícios para os contratados no programa, dentre eles estão:

Salário compatível com o mercado;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Vale transporte: Fretado ou auxílio combustível;

Vale refeição.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas de emprego disponíveis na Honda, os interessados devem realizar sua inscrição por meio do site oficial e conferir todas as informações do Programa de Trainee da Honda através do mesmo.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!