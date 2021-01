19 jogos cheios de hype para você ficar de olho em 2021!

Apesar de todos os problemas enfrentados pela Terra, 2020 conseguiu ser um ótimo ano para os video games, com a chegada de uma nova geração de consoles e diversos títulos incríveis lançados para todas as plataformas. Mais do que nunca, os video games nos ajudaram a encarar as dificuldades e a esquecer um pouco das crises que nos esperavam fora de casa.

Com a pandemia do coronavírus ainda longe do fim, a tendência é que 2021 mantenha os video games em destaque como uma ótima forma de matar tempo no isolamento social, permitindo aos jogadores compartilharem as suas experiências e se conectarem com os seus amigos mesmo distantes fisicamente.

Pensando nisso e a fim de celebrar o nosso hobby favorito, preparamos uma lista caprichada com os principais títulos já confirmados para 2021, além de alguns rumores e torcidas otimistas para que eles sejam lançados o quanto antes. Será que o ano que vem terá ainda mais jogos incríveis? Confira a nossa lista a seguir (sem ordem cronológica ou de qualidade).

1. Resident Evil 8: Village

Depois de acertar em cheio ao levar a série para a perspectiva em 1ª pessoa em Resident Evil 7 biohazard e se arriscar com os remakes dos consagrados Resident Evil 2 e 3, a Capcom vai continuar a linha principal da franquia em Resident Evil Village.

Até agora, o jogo apresentou mais mistérios do que certezas, mas já sabemos que ele vai ter muitos monstros inéditos e que se passará principalmente em um cenário cheio de neve. Parece um “prato cheio” para os fãs de terror, sejam eles veteranos da série ou marinheiros de primeira viagem.

2. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

A Nintendo entregou uma das maiores surpresas da E3 2019 ao soltar a bomba em um teaser trailer explosivo: “a sequência de Breath of the Wild está em desenvolvimento”. Para se empolgar, basta se lembrar da qualidade do jogo original como também da quantidade de prêmios e aclamação que ele recebeu.

O reaproveitamento do estilo visual e motor de gameplay também se remete à transição entre Ocarina of Time e Majora’s Mask no Nintendo 64, ambos similares em seu motor, mas drasticamente diferentes em gameplay. Será que a nova aventura de Link e Zelda vai conseguir superar sua predecessora?

3. Far Cry 6

A franquia Far Cry é bem conhecida por seus vilões marcantes, especialmente depois do 3° jogo, que nos trouxe o carismático Vaas Montenegro. Para tentar repetir o sucesso desse antagonista, a Ubisoft apostou no consagrado ator Giancarlo Esposito (que já interpretou antagonistas marcantes em Breaking Bad e The Mandalorian), que viverá Anton “El Presidente” Castillo em uma ilha fictícia do Caribe claramente inspirada em Cuba. Espere por muito tiroteio e reviravoltas quando o jogo chegar aos consoles de nova e de velha geração.

Far Cry 6.Fonte: Ubisoft

4. Prince of Persia: The Sands of Time Remake

O anúncio do retorno de Prince of Persia aos video games foi bem divisivo. Olhando o copo meio cheio, foi incrível saber que um dos maiores clássicos dos video games está finalmente voltando aos consoles! Porém, vendo o copo meio vazio, muitos fãs reclamaram de seu visual um tanto datado, que não conseguiu capturar tão bem o estilo da jornada original. Felizmente, ela era tão boa que o seu gameplay certamente sobreviveu ao teste do tempo, então essa deve ser uma ótima chance para uma nova geração de jogadores redescobrir essa franquia tão importante para a história dos games.

5. God of War: Ragnarok

Quando o diretor Cory Barlog liderou a reinvenção de Kratos no PlayStation 4, a sua nova visão para o personagem caiu nas graças da galera. A mitologia grega deu lugar à nórdica, e o protagonista saiu de um brutamontes sem cérebro ou coração para se tornar um pai interessado em zelar pelo bem de seu pequeno filho, Atreus. Essa abordagem ajudou a ter mais empatia por todos os personagens, e os diversos pontos deixados em aberto no jogo finalmente serão explorados em God of War Ragnarok! Como o título anterior venceu o prêmio principal no TGA 2018, as expectativas não poderiam estar mais altas.

God of War Ragnarok.Fonte: Santa Monica Studio

6. Horizon Forbidden West

A primeira aventura da heroína Aloy no PlayStation 4 conquistou uma legião de fãs não apenas pelo carisma e habilidades da personagem, sempre cheia de armas e recursos para lidar com os desafios em seu caminho, mas também por seu mundo interessante — repleto de dinossauros robóticos.

Veremos a volta de tudo isso e muito mais na aguardadíssima sequência que está sendo desenvolvida para o PS5, que promete trazer um mundo ainda mais colorido e cativante. Certamente, uma das melhores formas de tirar onda com os gráficos da nova geração.

7. GhostWire: Tokyo

O próximo projeto da Bethesda já deu a largada da forma mais simpática possível, já que a carismática Ikumi Nakamura fez o seu anúncio na E3 2019. Infelizmente, ela deixou o estúdio Tango Gameworks pouco depois, mas ainda estamos muito empolgados com a perspectiva de jogar essa aventura com elementos de ação e magia em primeira pessoa. A ideia aqui é usar poderes paranormais para derrotar os espíritos e fantasmas que tomaram Tokyo.

8. Gran Turismo 7

Gran Turismo é uma das mais tradicionais e estimadas séries de simuladores de corrida dos video games, além de ser um dos maiores sucessos de vendas da Sony no decorrer de todas as suas gerações de consoles. Assim, nada mais natural que destacar o próximo capítulo da série principal já no showcase de jogos de PS5 apresentado pela empresa. Já imaginou como as corridas vão ficar mais realistas do que nunca no hardware parrudo do PS5? Mal podemos esperar para correr por circuitos de todo o mundo com esse visual de tirar o fôlego!

9. Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Desde o seu lançamento original em 2004, Vampire The Masquerade Bloodlines conquistou uma legião de fãs que finalmente poderão curtir a sequência da história. Desenvolvido pela Hardsuit Lab e produzido pela Paradox Interactive, o jogo será parecido com Cyberpunk 2077 no sentido de que jogaremos majoritariamente em 1ª pessoa, mas poderemos ver o nosso personagem em certos momentos em 3ª pessoa. Você vai poder criar vampiro e história próprios na Seattle do século XXI. Parece um “prato cheio” para quem gosta de RPG e grandes narrativas.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2.Fonte: Bloodlines2

10. Hitman 3

Não se deixe enganar pelo nome. Apesar do que a numeração indica, esse é o 8° título da série principal e também o desfecho do que ficou conhecido como a trilogia do recente Mundo do Assassinato, como visto no Hitman de 2016 e em sua sequência lançada em 2018. Com muito foco em ação stealth, o jogo chega já em janeiro a absolutamente todas as plataformas da nova e da antiga geração, inclusive Stadia e Nintendo Switch.

11. Ratchet & Clank: Rift Apart

Quando a Sony anunciou as especificações técnicas do PlayStation 5, o SSD foi um dos elementos mais destacados, já que ele permitiu carregar os mundos e as fases com maior facilidade. Sem dúvidas, entre os jogos mostrados até agora, nenhum deles tirou tanto proveito disso quanto Ratchet & Clank: Rift Apart.

Já nos trailers e demonstrações de gameplay foi possível ver como as mascotes transitam rapidamente entre ambientes diversos, sem falar nos lindos gráficos repletos de partículas e efeitos de iluminação. É um dos lançamentos mais bonitos e promissores da nova geração.

12. Halo Infinite

Em um mundo ideal, o próximo Halo teria sido lançado junto aos novos consoles da Microsoft, mas os Xbox Series X|S acabaram chegando às prateleiras sem o seu principal carro-chefe. O seu desenvolvimento turbulento acabou provocando ainda mais polêmicas depois que o 1° vídeo de gameplay mostrou gráficos que muitos consideraram bem aquém do potencial dos poderosos consoles. Ainda assim, o que já foi mostrado parece bastante divertido, e a equipe da 343 Industries parece ter absorvido bem o feedback da galera. Então, vamos torcer por um lançamento digno do gigantesco legado da franquia.

Halo Infinite.Fonte: Microsoft

13. Kena Bridge of Spirits

Em uma indústria muitas vezes seduzida pelo fotorrealismo e pela busca máxima de reprodução da realidade em gráficos, é gratificante ver aventuras mais coloridas e artísticas, como é o caso de Kena: Bridge of Spirits.

No jogo da Ember Lab, acompanhamos uma jovem guia espiritual que deve ajudar os mortos a migrar do mundo físico para o além. Já no primeiro trimestre de 2021 sairá para PC, PS4 e PS5, parecendo completamente adorável!

14. Gotham Knights

Enquanto a Rocksteady trabalha no seu próprio jogo focado no Esquadrão Suicida (que deve demorar um pouquinho mais para ficar pronto), poderemos matar as saudades dos games do Batman com o promissor Gotham Knights, o novo projeto da WB Games Montreal. Ele será mais focado na bat-família, com direito a muita ação multiplayer ao lado de Robin, Batgirl, Asa Noturna e Capuz Vermelho. Vai ser empolgante testar o sistema de batalhas estilo Arhkam ao lado dos nossos amigos!

15. Hogwarts Legacy

Por mais que a EA tenha lançado diversos jogos inspirados na franquia Harry Potter ao longo dos anos, especialmente quando a série principal de filmes ainda estava sendo lançada, os fãs da saga literária de J.K. Rowling nunca conseguiram realizar o seu sonho de viver uma aventura épica pelos corredores do castelo de Hogwarts. Bem, ao menos até agora! O RPG desenvolvido pela Avalanche Software vai se passar no fim dos anos 1800 e revelar muitos segredos sobre cada uma das quatro casas da escola.

16. Monster Hunter Rise

Depois de Monster Hunter World ajudar a “catapultar” a franquia ao posto de série mais bem-sucedida da Capcom, a aventura volta aos consoles da Nintendo para um capítulo totalmente inédito. Rise traz alguns dos melhores visuais já vistos na plataforma e deve ser o principal lançamento third party do sistema híbrido da Nintendo em 2021.

Então, afie a sua espada, faça carinho no seu Palico de estimação e prepare-se para passar centenas de horas em uma nova caçada quando o jogo chegar aos nossos lares em março.

17. Elden Ring

Não é por acaso que Elden Ring venceu o prêmio de jogo mais aguardado do ano que vem no The Game Awards 2020. Afinal, ele reúne dois dos principais nomes da cultura pop, com o autor George R. R. Martin (de As Crônicas de Gelo e Fogo) em parceria com o diretor Hidetaka Miyazaki (o principal responsável pela série Souls, Bloodborne e Sekiro). Infelizmente, não há muito para ver do jogo além de um primeiro teaser trailer revelado na E3 2019, mas quem sabe isso não muda já no futuro próximo?

18. Final Fantasy XVI

Depois de acertar em cheio com o lançamento de Final Fantasy VII Remake, um dos jogos mais aclamados de 2020, a principal franquia da Square Enix está de volta para o seu próximo capítulo numerado.

Apostando no retorno de uma estética mais medieval, mas desta vez um pouco mais “ocidentalizada”, o jogo foi destaque no último showcase de jogos do PlayStation 5 e promete ser um dos principais títulos do console no ano que vem, além de brilhar também nos computadores. A sua direção está a cargo de Yoshi-P, muito celebrado pelos fãs após transformar o MMORPG Final Fantasy XIV em um grande sucesso.

19. Overwatch 2

Revelado na Blizzcon 2019, levou mais de 1 ano até a equipe da Blizzard confirmar que receberíamos mais informações sobre o jogo, o que só vai acontecer na Blizzcon 2021. Enquanto o primeiro jogo (eleito melhor jogo do ano no The Game Awards 2016) teve um foco maior no multiplayer competitivo, sua sequência promete trazer diversas missões com ação cooperativa para curtir ao lado de seus amigos. Será que ele ainda tem gás para inovar e surpreender tanto quanto o jogo original? Esperamos descobrir isso em breve!

E para você? Quais são os jogos mais aguardados do ano que vem? Conte para nós aqui nos comentários e boas festas!