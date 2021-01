1º aeroporto urbano elétrico será construído no Reino Unido

Desenvolvido pela startup inglesa Urban Air Port, o Air-One será a primeira estação aérea elétrica urbana do mundo. O projeto de sustentabilidade foi o vencedor do programa Future Flight Challenge promovido pelo governo britânico.

A estação que receberá aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), drones de carga e táxi aéreo será inaugurada no fim deste ano em Coventry, na Inglaterra. A obra terá apoio do governo local e de companhias parceiras como a Hyundai.

Arte conceitual da estrutura da estação Air-One.Fonte: Urban Air Port

O projeto do Air-One tem o objetivo de potencializar o conceito de mobilidade aérea urbana sustentável. Assim, ele pretende reduzir os congestionamentos, a poluição do ar e descarbonizar de maneira abrangente os meios de transporte.

O espaço ocupado pela estação aérea urbana é 60% menor do que um heliporto tradicional. A Urban Air Port também criou um projeto inovador que permite erguer a estrutura da estação em questão de dias e com emissão zero de carbono.

Além de receber aeronaves eVTOL, o local oferece suporte complementar a outros meios de transporte elétricos, como carros, ônibus e motos. Por ser móvel, ele poderá ser usado como base de coleta e transporte de cargas em situações emergenciais.

Assista ao vídeo sobre a construção do Air-One:

Colaboração da Hyundai

Como dito, a Hyundai será uma das empresas parceiras do projeto Air-One. Segundo a montadora, essa é uma forma de apoiar o crescimento global deste novo setor e colaborar com a ampliação do ecossistema de mobilidade aérea urbana.

Vale frisar que a companhia sul-coreana tem planos para lançar a própria aeronave eVTOL em 2028. Para isso, será necessária uma infraestrutura desde os testes até o lançamento comercial, justificando a participação no empreendimento.

Por fim, a Urban Air Port revelou que pretende desenvolver mais de 200 estações do Air-One nos próximos 5 anos. Além de atender o Reino Unido, há demandas para a implantação da estação aérea em outras cidades do mundo.