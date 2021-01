24 séries que chegarão ao fim em 2021

O ano de 2020 foi um período onde vários programas de TV acabaram sofrendo atrasos, adiamentos e até mesmo cancelamentos devido à pandemia de Covid-19. Muitas histórias foram interrompidas, sem terem um desfecho merecido para os fãs.

Diferentemente das séries que serão listadas aqui, que conseguiram sobreviver à 2020, porém, chegarão aos seus finais em 2021.

São programas que foram cancelados pelas emissoras e pelas plataformas de streaming, mas que ainda conseguiram concluir seus últimos episódios, ou simplesmente chegarão ao final de suas histórias, sem a necessidade de uma nova temporada.

Confira a lista com 24 séries que terminarão em 2021:

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

Atypical foi renovada pela Netflix em fevereiro de 2020 e terá sua 4ª e última temporada estreando na plataforma em 2021, com 10 episódios.

Baroness Von Sketch Show

(Fonte: IFC/Reprodução)Fonte: TV Line

A série de canadense chegaria ao seu final em 2020, porém, adicionou 5 episódios extras à sua temporada conclusiva, que começarão a ser exibidos em fevereiro de 2021.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

A série do advogado Saul Goodman chega ao final com seus últimos 13 episódios em 2021, 3 a mais do que os 10 costumeiros de cada temporada.

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: TV Line

Dia 8 de fevereiro estreia na The CW a 4ª e última temporada da série do super-herói Raio Negro.

(Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: TV Line

A saga do detetive Harry Bosch se encerra com a chegada da 7ª temporada no streaming Amazon Prime Video.

(Fonte: TNT/Reprodução)Fonte: TV Line

O programa original da TNT não teve sua temporada exibida em 2020, ficando com sua conclusão marcada para 2021, porém, ainda sem uma data definida pela emissora.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

A comédia original da Netflix, Disque Amiga para Matar, foi renovada em julho de 2020, e terá seus últimos capítulos chegando no ano que vem ao streaming.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

Mais uma série que deveria ter sido exibida em 2020, mas que acabou sofrendo adiamento devido à pandemia. Agora, a série tem previsão de conclusão para 2021.

Ducktales

(Fonte: Disney/Reprodução) Fonte: TV Line

A animação exibida no canal Disney XD é um reboot da clássica série do final dos anos 1980. A reinicialização estreou em 2017 e chegará ao final no início de 2021, com a exibição dos últimos capítulos da 3ª temporada.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: TV Line

Outra animação que chega ao final no ano que vem. F is For Family concluirá com a chegada da 5ª temporada à Netflix.

Feel Good

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

A comédia britânica da Netflix foi renovada há poucos dias, no início de dezembro, para sua segunda e última temporada.

(Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: TV Line

Goliath chegaria ao seu final com a 4ª temporada, marcada originalmente para estrear em 2020, mas também foi adiada para 2021.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

A produção da 7ª temporada do show foi adiada para o ano que vem. As filmagens devem começar em janeiro de 2021 e a estreia deve ser ainda no mesmo ano.

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: TV Line

Baseada na trilogia de livros de Philip Pullman, Fronteiras do Universo, o programa da HBO também contará apenas com três temporadas, programada para estrear no final de 2021.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

O drama espanhol que acompanha um grupo de assaltantes foi renovado para a sua 5ª e última temporada, programada para 2021.

(Fonte: Fox/Reprodução)Fonte: TV Line

O show havia sido cancelado pela ABC em 2017 e revivido pela Fox, que agora encerrará o programa estrelado por Tim Allen em sua 9ª temporada, que estreará na emissora em 3 de janeiro.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

Mais um reboot que chegará ao fim em 2021. Lost in Space tem sua 3ª temporada chegando à Netflix no ano que vem.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

Lucifer ainda terá os oito episódios finais da 5ª temporada lançados em 2021. Sua sexta e conclusiva temporada deve chegar antes de 2022 ao streaming.

(Fonte: Showtime/Reprodução)Fonte: TV Line

A 11ª temporada da comédia dramática está atualmente em exibição, tendo sua conclusão, que também encerrará a série, no início de 2021.

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: TV Line

Assim como Black Lightning, Supergirl chegará ao final na The CW em 2021.

(Fonte: NBC/Reprodução)Fonte: TV Line

A 6ª temporada será a última do sitcom. Ela começa a ser exibida em 14 de janeiro, na NBC. Superstore terá um spin-off focado nos personagens Bo e Cheyenne.

(Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: TV Line

A série era original do canal Syfy que havia cancelado o programa no final da 3ª temporada. O Amazon Prime Video resgatou o programa, que agora será concluído na 6ª temporada em 2021.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

A premiada série original da Netflix estrelada por Michael Douglas terá seu final na 3ª temporada. Alan Arkin não retornará ao programa para reprisar seu papel.

(Fonte: Syfy/Reprodução)Fonte: TV Line

Os 13 episódios da 5ª e última temporada de Van Helsing chegariam ao Syfy em 2020, porém, foi mais uma das séries adiadas para 2021.