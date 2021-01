2ª temporada terá retorno de Pabllo Vittar; veja quem volta · .

O Prime Video divulgou os nomes dos integrantes do painel das celebridades na segunda temporada de Soltos em Floripa. Com Pabllo Vittar mais uma vez puxando o bonde, o novo ano também terá os retornos da cantora MC Carol, do ator Felipe Titto e do influencer digital John Drops.

Entre as novidades estão os cantores Lexa e Jerry Smith, que estreiam como os “espectadores especiais” do reality show. Eles entram nas vagas de Bianca Andrade, a Boca Rosa, e do sertanejo Mariano, que não voltam para os novos episódios. João Mercuri, um dos integrantes do elenco da primeira temporada, retornará apenas para uma participação.

As seis celebridades comentam semanalmente os oito episódios do novo ano, que serão disponibilizados no catálogo do Prime Video sempre às sextas. Chamado de Soltos em Floripa: A Resenha, o bloco com os artistas terá cerca de 30 minutos, estreando sempre em conjunto com os novos capítulos.

A gigante do streaming da Amazon afirma que a temporada foi inteiramente gravada antes da pandemia, e por esta razão o público voltará a ver os participantes curtindo festas e baladas com aglomerações.

Do elenco do primeiro ano, retornam Beatriz Garcia, Luan Cavati, Murilo Dias, Nathalia Gomes, Ramon Bernardes e Taynara Nunes. A única novidade é a entrada de Anna Retonde para completar o time de “pegadores”.

Em sua temporada de estreia, Soltos em Floripa chamou a atenção por uma imensa coleção de cenas quentes entre os participantes –algumas cenas de sexo chegaram a viralizar na web.

O segundo ano de Soltos em Floripa estreia no Prime Video em 12 de fevereiro.