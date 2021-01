30 séries são pausadas por nova onda de Covid-19 · .

Cerca de 30 séries foram forçadas a aumentar a pausa de fim de ano após uma segunda onda de Covid-19 atingir Los Angeles. Muitas produções retomariam os trabalhos nas próximas semanas, mas estenderam o hiato após um grande aumento de novos casos de pessoas infectadas com o vírus. Sucessos como Grey’s Anatomy e This Is Us estão na lista.

Quase todos os grandes estúdios anunciaram a pausa nos trabalhos nos últimos dias. De acordo com o Deadline, 16 séries da Disney Television deveriam retornar no dia 11 de janeiro, mas adiaram a volta para o dia 18. Além do drama médico e da família Pearson, estão na lista atrações como 9-1-1, Last Man Standing e The Orville.

No início desta semana, o CBS Television Studios já havia anunciado o aumento do hiato para muitos de seus grandes sucessos, como a franquia NCIS e SEAL Team. Da Warner Bros TV., foram pausadas produções como Mom, Shameless e You. A Universal Television, casa de Brooklyn Nine-Nine e Good Girls, também tomou a mesma medida.

A decisão dos grandes estúdios veio após o Departamente de Saúde de Los Angeles pedir publicamente pela pausa nos trabalhos de séries e filmes na região. O aumento de casos de Covid-19 exige que sejam redobrados os esforços das equipes médicas da cidade.

Nenhuma das grandes redes que exibem as séries em hiato se pronunciaram sobre as consequências da pausa. Não está claro se a programação será afetada ou se alguns episódios serão adiados por conta da decisão.