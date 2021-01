372 vagas disponíveis pela Agência do Trabalho

Os empregos em Pernambuco estão em alta nesse começo de 2021. Nesta sexta-feira (29) foram divulgadas mais de 370 vagas de emprego pela Agência do Trabalho. As oportunidades se concentram em diferentes regiões do estado, incluindo Recife, Arcoverde e Belo Jardim. Confira, a seguir, mais informações!

Empregos em Pernambuco: Confira as oportunidades

A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou a abertura de 372 vagas de emprego distribuídas em diversos municípios do estado. Do total, 18 oportunidades são destinadas à Pessoas com Deficiência e 17 são temporárias.

Confira, a seguir, algumas vagas disponíveis na capital do estado:

Barbeiro;

Estofador de móveis;

Marceneiro;

Padeiro;

Polidor de automóveis;

Professor de português;

Mecânico de automóvel;

Gerente de supermercado;

Costureira em geral;

Operador de empilhadeira;

Arquivista.

No município de Belo Jardim podemos encontrar os seguintes cargos disponíveis:

Carpinteiro;

Eletricista;

Promotor de vendas;

Servente de obras;

Frentista;

Soldador;

Técnico em segurança do trabalho.

Em Arcoverde há duas vagas disponíveis distribuídas nos cargos de Assistente de vendas e Vendedor pracista.

Na cidade de Ipojuca estão disponíveis as vagas de:

Açougueiro;

Assistente administrativo;

Camareira de hotel;

Cozinheiro geral;

Garçom;

Atendente de farmácia;

Auxiliar de cozinha.

Em Petrolina podemos encontrar vagas disponíveis para os cargos de Operador de empilhadeira, Torneiro ferramenteiro, Vendedor interno e Tratorista agrícola.

Todas as oportunidades e informações adicionais podem ser visualizadas no Quadro de Vagas.

Como se candidatar

Para se candidatar em algum dos cargos oferecidos pela Agência do Trabalho de Pernambuco, os interessados devem procurar uma das unidades do estados para realizar sua candidatura. O atendimento pode ser agendado através do site ou no Portal do Cidadão.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!