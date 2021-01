3º homicídio, em menos de 24h, é confirmado em Penedo pelo 11º BPM

A violência tem aumentado assustadoramente na cidade ribeirinha de Penedo.

No sábado (16) ocorreu uma morte no bairro Santa Cecília, e nesse domingo (17) mais duas, um homicídio no Rosete Andrade e um outro próximo à Santa Amélia, nas imediações da usina Paisa.

De acordo com o 11º BPM, Leandro dos Santos, 29 anos, foi mais uma vítima de homicídio neste domingo. O crime ocorreu próximo a localidade conhecida por Dique da Paisa, nas imediações da usina. O corpo do indivíduo foi encontrado com ferimentos na cabeça, provavelmente fruto de disparos de arma de fogo.

Militares realizaram buscas no local, mas ninguém foi preso por esse crime. O IML e I.C foram acionados para tomares as providência cabíveis que o caso requer.