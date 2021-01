4 documentários sobre o uso da Energia

A energia tornou-se algo fundamental para o funcionamento da sociedade que conhecemos atualmente. Ou seja, peça fundamental no ritmo das cidades, residências, indústrias, meios de transporte, entre outros.

Afinal, através dela torna-se possível realizar diversas atividades presente do dia-a-dia dos cidadãos. Todavia, para conseguir produzi-la existem diversos meios que muitas vezes acabam sendo discutidos.

Por conta disso, para os estudantes que estão se preparando para o vestibular e para o Enem, entender melhor sobre o assunto pode ajudar a responder muitas questões.

Dicas de documentários que abordam o uso da Energia

Veja abaixo dicas de documentários que abordam direta ou indiretamente a geração e uso de energia:

Uma verdade inconveniente

O documentário busca trazer uma profunda análise sobre o aumento do Efeito Estufa e consequentemente do Aquecimento Global. Principalmente por conta do aumento da emissão dos gases poluentes na atmosfera.

Vale dizer que o documentário não foca somente na geração e uso da energia, contudo, mostra um questionamento sobre como funciona a matriz energética do mundo e os desafios futuros.

Futuro Energético

Produzido pelo Discovery, o documentário busca demonstrar fontes alternativas de energia. Entre elas, eólica, solar, geotérmica e por meio de hidrelétricas.

Além disso, o filme busca demonstrar um desequilíbrio entre o consumo e a geração de energia.

Ela tenta promover uma reflexão sobre como as indústrias e o consumismo desenfreado promovem um estilo de vida extrativista e por isso tem-se a importância da criação e utilização de fontes alternativas.

Sol de Norte a Sul

Produzido pelo Greenpeace, o documentário retrata uma viagem realizada pelo Brasil e mostra como estão os brasileiros beneficiados pela energia solar.

Além disso, o filme também demonstra os benefícios sociais obtidos por meio da energia solar, tal qual as dificuldades para sua utilização como fonte de energia.

Power – O Poder da Energia

Documentário produzido pelo History Channel, fala como grandes criadores usaram sua inteligência para obter fontes de energia.

Ademais, o filme cita Nikola Tesla, Graham Bell, Eugene Mallove e Rudolf Diesel, entre outros nomes.

O documentário vai além da trajetória desses grandes nomes da ciência e tecnologia, buscando revelar os interesses que estavam por trás do descobrimento de novas fontes renováveis.