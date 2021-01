46 oportunidades no Espírito Santo

Findes abre vagas de emprego no Espírito Santo. São, ao todo, 46 oportunidades disponíveis. Veja, a seguir, como participar do processo seletivo e concorrer às chances dentro do setor industrial.

Findes abre vagas de emprego

A Findes divulgou 46 oportunidades de trabalho. Os profissionais contratados vão atuar na sede da instituição, localizada em Vitória. Além dela, também há chances disponíveis para trabalhar nas unidades de Aracruz, Cachoeiro, Grande Vitória e outros, do Sesi e do Senai.

Das vagas disponíveis, 34 vão encerrar o prazo de inscrição nesta sexta-feira (8). Há chances para as seguintes áreas:

Eletromecânica;

Gestão;

Refrigeração;

Pintor Industrial;

Metalmecânica (Solda);

TI;

Vestuário;

Rochas Ornamentais.

Além dessas, a Findes abre vagas de emprego para profissionais das seguintes funções:

Eletromecânica;

Elétrica;

Mecatrônica;

Mecânica Automotiva;

Metalmecânica.

O processo seletivo destinado para as áreas de energia e metalúrgica da Findes também está aberto. A busca é por instrutores de Educação profissional especializada.

Cargos como Professor de inglês, Almoxarife e Assistente de atendimento também estão disponíveis. As inscrições para essas oportunidades seguem abertas até o dia 11 de janeiro.

Quem está em busca de uma chance na área de Analista de controladoria, Analista de estudos e Analista financeiro também pode se inscrever na vaga pretendida até 15 de janeiro.

As inscrições já estão abertas! Para enviar a sua, acesse o site oficial da Findes, vá até o painel de vagas e procure pelo processo seletivo de interesse.

