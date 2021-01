49ers aumentam ‘fatia’ que têm do Leeds de Bielsa

Leeds United e San Francisco 49ers têm uma relação que extrapola o campo do esporte. Em 2018, a franquia da NFL comprou uma fatia de 15% do clube da Premier League, junto à Andrea Radrizzani, sócio majoritário e presidente da equipe inglesa. E nesta segunda-feira (25), os norte-americanos anunciaram que a parceria empresarial na Inglaterra aumentou.

Em comunicado oficial, Radrizzani anunciou que a fatia do clube de futebol americano do Vale do Silício, na Califórnia, subiu para 37%. Ou seja, mais do que o dobro. O presidente da equipe comandada pelo técnico argentino Marcelo Bielsa também deixou claro que sempre foi aberto à esse tipo de parceria no esporte.

“Estamos muito satisfeitos por receber mais investimentos da 49ers Enterprises em nosso clube e estou confiante de que esta última parceria ajudará o Leeds United a continuar a crescer e se transformar no time que nossos torcedores merecem”, começou por dizer no comunicado.

“Sempre estive aberto a trazer parceiros nessa jornada, desde que essas ações possam beneficiar a estratégia de longo prazo do clube”, prosseguiu.

Com o aumento da fatia dos 49ers no Leeds, Paraag Marathe, presidente da 49ers Enterprises, e que já era membro da diretoria do clube inglês, passa a ser vice-presidente dos Whites. Agora, o gestor também estará mais envolvido nas tomadas de decisão e estratégia da equipe inglesa no dia a dia.

“A 49ers Enterprises sempre compartilhou a visão de Andrea para construir um clube poderoso e vencedor na liga de futebol mais competitiva do mundo, e a experiência das últimas três temporadas foi mais emocionante do que jamais poderíamos imaginar”, também disse Marathe.

A notícia do estreitamento da parceria chega num período em que o Leeds vive uma crise por resultados no Campeonato Inglês. Em 12º segundo na tabela, com 23 pontos e cada vez mais distante da briga por uma vaga nas competições europeias, os Whites vêm de duas derrotas consecutivas na Premier League. Nesta terça-feira (26), pela 20ª rodada, o adversário da vez é o Newcastle, 16º colocado, no St. James Park.