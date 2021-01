5 competências socioemocionais que todo estudante precisa ter

Para que desenvolvam os conhecimentos, atitudes e habilidades específicas, os estudantes precisam possuir competência em cinco áreas socioemocionais: autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento, decisão responsável fazer.

Os critérios a seguir para essas habilidades podem servir para os estudantes se auto avaliarem também. Conheça a seguir características dessas competências.

Autoconsciência

Trata-se dapacidade do aluno de reconhecer com precisão as emoções, pensamentos, assim como a sua influência no comportamento. Autoconsciência significa que o aluno pode avaliar com precisão seus próprios pontos fortes e também suas limitações.

A saber, os estudantes autoconscientes possuem um senso de confiança e otimismo.

Autogestão

Capacidade de um estudante de regular emoções, pensamentos e comportamentos de forma eficaz em diferentes situações. A capacidade de autogerenciamento inclui o quão bem o aluno administra o estresse, controla os impulsos e se motiva – o estudante que pode se autogerenciar, definir, assim como trabalhar para alcançar objetivos pessoais e acadêmicos.

Consciência social

Capacidade de um aluno usar “outra lente” ou o ponto de vista de outra pessoa. Os estudantes com consciência social podem ter empatia por outras pessoas de origens e culturas diversas. A saber, esses estudantes podem compreender diversas normas sociais e éticas de comportamento.

Os alunos com consciência social podem reconhecer e saber onde encontrar recursos e apoios familiares, escolares, assim como da comunidade.

Habilidades de relacionamento

Trata-se da capacidade de um estudante estabelecer e manter relacionamentos saudáveis, assim como gratificantes com diversos indivíduos e grupos. Estudantes que possuem fortes habilidades de relacionamento, sabem ouvir ativamente e podem se comunicar com clareza.

Esses alunos são cooperativos enquanto resistem à pressão social inadequada e têm a capacidade de negociar conflitos de forma construtiva. Os alunos com fortes habilidades de relacionamento podem buscar e oferecer ajuda quando necessário.

Tomada de decisão responsável

Capacidade do aluno de fazer escolhas construtivas e respeitosas sobre seu próprio comportamento pessoal e interações sociais. Essas escolhas são baseadas na consideração de padrões éticos, questões de segurança e normas sociais.

Eles respeitam as avaliações realistas das situações. Os alunos que exibem tomada de decisão responsável respeitam as consequências de várias ações, o bem-estar de si próprios e o bem-estar dos outros.