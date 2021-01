5 documentários para estudar o Universo

Para quem está estudando para vestibulares e para o Enem, entender um pouco mais o universo pode ser fundamental para aprender diversos conceitos.

Além disso, assistir documentários acaba sendo uma forma mais leve de estudar para as avaliações.

Pensando nisso, separamos dicas de documentários que falam sobre o Universo, assim como apresentam imagens e depoimentos incríveis, acompanhe!

Dicas de documentários sobre o Universo

The Search for Life in Space

O documentário mostra como astrobiólogos buscam vida no espaço em lugares extremos como as luas de Júpiter e Saturno até mesmo as aberturas do Oceano Pacífico.

Nesses locais eles tentam entender o que ampara a vida e se realmente estamos sozinhos no universo ou não com discussões esclarecedoras.

Hubble 3D

O documentário enche os olhos dos espectadores, através das lentes do telescópio Hubble que está desde 1990 em órbita.

Além disso, o filme mostra como ele foi desenvolvido, assim como todo o processo de lançamento do mesmo ao espaço e como mantê-lo em funcionamento.

Ademais, os astronautas percorrem o espaço enquanto trabalhos extremamente difíceis e importantes para a NASA.

Além dos Cosmos: O Espaço

O documentário foi produzido pela National Geographic, e busca abordar se é possível realmente estarmos sozinhos no universo.

Além disso, o filme aborda visões de Isaac Newton e Albert Einstein sobre a composição do universo e como ele é um material dinâmico, maleável de acordo com a gravidade.

Por fim, o documentário busca entender se realmente existe a presença da energia escura, dúvida que permeia a cabeça de diversos cientistas.

Man on Mars: Mission to the Red Planet

Produzido pela BBC Horizon, o documentário busca levar o espectador a Marte. Dessa maneira, a NASA acabou investigando o planeta vermelho.

O filme também retrata a tecnologia empregue por meio do rover de carros da empresa denominado Curiosity, que chegou a Marte em 2011, depois de aguentar 570 milhões de quilômetros.

Geração Marte

O documentário traz depoimentos de jovens astronautas aspirantes sobre uma possível viagem a Marte.

Ademais, o filme também reúne depoimentos de pessoas importantes da ciência, tal qual aborda como é feita uma viagem a Marte.

Por fim, mostra-se como funciona o “Space Camp” um acampamento para jovens astronautas, onde eles aprendem e realizam treinamento para uma possível ida a Marte.

