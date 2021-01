5 filmes para entender mais sobre desastres naturais

As questões do meio ambiente estão cada vez mais em pauta entre as questões da atualidade. Devido aos recentes episódios de desmatamento e queimadas, por exemplo, tem aumentado a preocupação com a preservação da natureza. Desse modo, o tema de desastres naturais pode aparecer em provas de concursos e vestibulares. Por isso, selecionamos cinco filmes ótimos para aumentar o seu repertório sociocultural sobre essa questão. Veja abaixo!

O Impossível

Em primeiro lugar, trazemos o filme O Impossível. Baseado em uma história real, esse filme de 2012 retrata o desastre real que aconteceu na Tailândia em 2004, quando um tsunami de atingiu o local. Desse modo, a obra traz a experiência da espanhola María Belón (Naomi Watts) e da sua família, que sobreviveu a tragédia, mas não sem sérias sequelas.

Melancholia

Esse filme de drama lançado em 2011 traça um paralelo entre a vida de duas irmãs que sofrem com depressão e um desastre natural iminente. Assim, ao mesmo tempo que explora o dilema da vida das duas personagens, por meio de uma metáfora, a obra coloca a iminente colisão de um planeta com a Terra.

Armageddon

Em Armageddon, o acontecimento é um pouco semelhante, de modo que o desastre natural abordado é a colisão de um asteroide entra em rota de colisão com a Terra. No entanto, nesta obra há muito mais ação do que na obra recomendada anteriormente. Desse modo, o filme mostra a NASA treinando uma equipe de funcionários petrolíferos para colocar uma ogiva nuclear no asteroide a fim de poupar a Terra.

O Dia Depois de Amanhã

Em O Dia Depois de Amanhã o principal dilema são as questões climáticas, pois no enredo o planeta está sofrendo graves alterações climáticas, de modo que o Hemisfério Norte está entrando em uma nova Era do Gelo. Além disso, o obra narra ainda o caminho perigoso que um pai precisa percorrer para salvar o seu filho em meio a esse desastre natural.

Impacto Profundo

Por fim, apresentamos outro filme que aborda o risco de colisão. Um astrônomo-mirim e o seu professor descobrem que um cometa pode atingir a Terra e afetar completamente a vida animal e vegetal. Desse modo, a vida humana pode deixar de existir. Diante disso, uma grupo de americanos e russos planeja colocar detonadores nucleares como intuito de fragmentar o cometa e salvar a vida no planeta.

