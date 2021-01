5 gráficos muito comuns em provas

Um dos objetivos das estatísticas é apresentar os dados de uma forma significativa. Frequentemente, os conjuntos de dados envolvem milhões (senão bilhões) de valores. Eles permitem que os estatísticos forneçam uma interpretação visual de histórias numéricas complexas. Ou seja, traduz os números para os leitores. Cinco deles são bastante comuns em provas de vestibular, concurso e até do Enem. Confira quais!

Diagrama de Pareto ou Gráfico de Barras

Um diagrama de Pareto ou gráfico de barras é uma maneira de representar visualmente dados qualitativos. Os dados são exibidos horizontal ou verticalmente e permitem que os visualizadores comparem itens, como valores, características, tempos e frequência. As barras são organizadas em ordem de frequência, portanto, categorias mais importantes são enfatizadas. Olhando para todas as barras, é fácil dizer rapidamente quais categorias em um conjunto de dados dominam as outras. Os gráficos de barras podem ser simples, empilhados ou agrupados.

Vilfredo Pareto (1848–1923) desenvolveu o gráfico de barras quando procurou dar à tomada de decisões econômicas uma face mais “humana” plotando dados em papel milimetrado, com a renda em um eixo e o número de pessoas em diferentes níveis de renda no outro . Os resultados foram surpreendentes: eles mostraram dramaticamente a disparidade entre ricos e pobres em cada era ao longo dos séculos.

Gráfico de pizza ou gráfico circular

Outra maneira comum de representar dados graficamente é um gráfico de pizza . Seu nome deve-se à sua aparência, como uma torta circular cortada em várias fatias. Este tipo de gráfico é útil para representar graficamente dados qualitativos, onde as informações descrevem uma característica ou atributo e não são numéricas. Cada fatia da torta representa uma categoria diferente e cada característica corresponde a uma fatia diferente da torta; algumas fatias geralmente são visivelmente maiores do que outras. Observando todos os pedaços da pizza, você pode comparar quanto dos dados se encaixa em cada categoria ou fatia.

Histograma

Um histograma em outro tipo de gráfico que usa barras em sua exibição. Este tipo de gráfico é usado com dados quantitativos. Faixas de valores, chamadas classes, são listadas na parte inferior, assim como as classes com frequências maiores têm barras mais altas.

Um histograma geralmente se parece com um gráfico de barras. Entretanto, eles possuem diferenças devido ao nível de medição dos dados. Os gráficos de barras medem a frequência de dados categóricos. Uma variável categórica é aquela que possui duas ou mais categorias, como sexo ou cor do cabelo. Os histogramas, por outro lado, são usados para dados que envolvem variáveis ordinais, ou coisas que não são facilmente quantificadas, como sentimentos ou opiniões.

Série temporal

Um gráfico de série temporal exibe dados em diferentes pontos no tempo, portanto, consiste em outro modelo a ser usado para certos tipos de dados emparelhados.

Como o nome indica, esse tipo de gráfico mede tendências ao longo do tempo, mas o intervalo de tempo pode ser minutos, horas, dias, meses, anos, décadas ou séculos. Por exemplo, você pode usar esse tipo de gráfico para traçar a população do Brasil ao longo de um século. O eixo y listaria a população crescente, enquanto o eixo x listaria os anos, como 1900, 1950, 2000.

Gráficos de dispersão

Um gráfico de dispersão exibe dados que são emparelhados usando um eixo horizontal (o eixo x) e um eixo vertical (o eixo y). As ferramentas estatísticas de correlação e regressão são então usadas para mostrar tendências.

A saber, geralmente se parece com uma linha ou curva se movendo para cima ou para baixo da esquerda para a direita ao longo do gráfico com pontos “espalhados” ao longo da linha. O gráfico de dispersão ajuda a descobrir mais informações sobre qualquer conjunto de dados.