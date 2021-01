5 mulheres para ofuscar Jacquin e Fogaça · .

Paola Carosella pediu demissão da Band depois de seis anos atuando como jurada do MasterChef Brasil. A web não reagiu bem à saída da cozinheira argentina, que agora se dedicará exclusivamente aos próprios negócios. A dúvida que permanece entre os fãs é apenas uma: quem será a substituta?

A Band e a Endemol, dona do formato, ainda não definiram quem irá se juntar a Erick Jacquin e Henrique Fogaça, mas o . selecionou alguns nomes que certamente agradariam ao público –e seriam ótimos contrapontos aos carrancudos que seguem como jurados do programa.

Mesmo ao lado de dois homens de opiniões fortes e muitas vezes mal-educados com os competidores, Paola conseguiu se destacar entre os jurados com seu conhecimento técnico, sua paixão pela cozinha e uma compaixão quase maternal.

A nova jurada precisa reunir características semelhantes. E as cinco opções a seguir certamente conseguirão ofuscar Jacquin e Fogaça –além de quebrar o clima de tensão que paira no programa.

Mariana Cabral

Desconhecida do grande público, a atriz e humorista Mariana Cabral pode não entender nada de cozinha, mas sabe muito bem como Paola Carosella reage diante de receitas desastrosas. No Zorra, em agosto do ano passado, a mulher de Fernando Caruso viralizou em uma esquete do extinto humorístico –e ganhou elogios até mesmo da chef argentina.

Giuliana Giunti

Ex-apresentadora da TV Gazeta, Giuliana Giunti conseguiu conquistar a web com a receita clásica que ensinou em uma edição natalina de 2018 do programa Cozinha Amiga. Manipulando um “peruzão” e com dicas de duplo sentido, ela caiu nas graças do público fazendo carinho no peru. No MasterChef, qualquer receita com banana seria um prato cheio para a chef brilhar com seus trocadilhos.

Palmirinha

Outra estrela revelada na Gazeta que caiu nas graças do público é a vovó Palmirinha, sem um programa próprio na TV desde 2015. Foi na emissora da avenida Paulista que ela protagonizou momentos hilários –e desastrosos– na cozinha. Sua doçura ajudaria a diminuir a amargura dos demais jurados. Só precisaria da ajuda de alguém para lembrar o nome de objetos como “faca”.

Jiang Pu

Se a ideia da Band é manter uma cozinha com sotaques, Jiang Pu é a melhor escolha. Ver a terceira colocada da segunda temporada do MasterChef Brasil tentando se comunicar com Erick Jacquin e a dificuldade em chegar a um consenso renderia até um spin-off do reality na Band.

Heaven Delhaye

A chef de cozinha foi a terceira colocada da terceira temporada do MasterChef Profissionais, mas não é só seu talento na cozinha que a torna uma potencial substituta de Paola Carosella: o sotaque francês carregado que apresentou no início da competição desapareceu na reta final, e o público não a poupou da zoeira. Na época, foi apelidada de robô.

Embora tenha um nome artístico nada convencional, ela é brasileira e foi batizada como Maria do Céu. Sua experiência internacional durou menos de quatro anos, mas até hoje ela se esforça para fazer biquinho enquanto fala.

As chefs Helena Rizzo, Kátia Barbosa e Rita Lobo

Bônus

Caso a Band esteja em busca de cozinheiras mais renomadas, há ótimas opções para substituir Paola Carosella. Helena Rizzo, eleita melhor chef do mundo durante dois anos consecutivos pela revista britânica Restaurant, em 2013 e em 2014, está disponível para a TV desde 2019, já que o reality The Taste Brasil, do GNT, foi cancelado após a quarta temporada.

Se a emissora da família Saad quiser irritar a concorrência, há duas boas opções na Globo: Kátia Barbosa, chef do reality Mestre do Sabor, e Rita Lobo, a Nigella Lawson brasileira, uma das principais estrelas do GNT.