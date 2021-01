5 podcasts para estudar para concursos

Os podcasts estão cada vez mais ganhando espaço entre os jovens. Além de apresentar um formato em áudio, que é muito prático, os programas costumam ter duração variada, de modo que é possível encontrar tanto episódios de cinco quanto de 40 minutos. Além disso, as plataformas trazem uma grande diversidade de programas, que têm temas plurais.

Veja abaixo uma seleção de cinco bons podcasts para estudar para concursos!

O Assunto

Criado pelo G1, O Assunto é um programa diário e tem episódios de cerca de 25 minutos todas as manhãs, de segunda à sexta. Apresentado pela jornalista Renata Lo Prete, esse programa tem notoriedade pela sua qualidade e aborda um tema da atualidade por dia. Desse modo, questões como a aplicação do Enem em meio à pandemia, as tensões políticas dos EUA e os acontecimentos do governo brasileiro são alguns dos temas abordados. Além disso, o podcast conta com diversos convidados e especialistas.

Jamilkast

Disponível em plataformas como o Spotify, Soundcloud e Braker, o Jamilkast conta com episódios sobre redação, literatura, Língua Portuguesa e filosofia. Desse modo, os programas são pensados para as pessoas que estudam para provas de vestibular ou de outros concursos. A apresentação é de Pablo Jamilk, que é professor de português e de redação.

DOD Cast

Criado pelo juiz federal e professor de direito, Márcio Cavalcante, o DOD Cast é perfeito para aqueles que querem prestar concurso na área judicial. Por meio do programa, o professor traz diversas informações sobre legislações e demais conteúdos que comumente caem em concursos.

Mamilos

Com o lema “Jornalismo de Peito Aberto”, a jornalista Ju Wallauer e Cris Bartis comandam toda semana esse programa super leve bem humorado. Os episódios são semanais e têm uma temática bem variada de assuntos. Além disso, o Mamilos traz entrevistas com especialistas e também outros pontos de vista distintos.

FolhaCast

Por fim, a nossa última dica é o FolhaCast, que, como o próprio nome já indica, é o podcast da Folha Dirigida. É uma excelente opção de programa para o concurseiro se manter bem informado. Além disso, dá dicas de preparação e mantém o ouvinte atualizado sobre as notícias do mundo dos concursos.

