5 séries de comédia para maratonar no verão · .

Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o verão de 2021 está bem diferente. Já que as pessoas ainda não podem (ou não deveriam) se aglomerar para aproveitarem as temperaturas mais altas ou atualizarem o bronzeado, o sofá se tornou o companheiro perfeito no momento de isolamento social.

Para passar a estação em boa companhia, o . selecionou uma lista de séries de comédia disponíveis no streaming que podem ser facilmente maratonadas durante esse período.

DIVULGAÇÃO/ABC

Na série, família é o maior motivo para ir

Modern Family (2009-2020)

A série da ABC esteve no top 10 da Netlix durante alguns meses e se tornou uma das comédias queridinhas pelo público brasileiro durante o período de isolamento social. O título é um documentário ficcional feito sobre a família Princhett e seus descendentes.

Disponível no Globoplay, Prime Video e Netflix, a série tem 11 temporadas e é perfeita para matar a saudade de quem está longe da família neste período de pandemia. As tramas dos personagens são construídas de maneira cômica, mas não fogem muito da realidade.

DIVULGAÇÃO/ NBC

Com documentário ficcional, série brinca com trabalho

The Office (2005-2013)

Adaptada pelo produtor Greg Daniels a partir da obra britânica de Ricky Gervais e Stephen Merchant, a série americana é um documentário ficcional que acompanha a vida dos funcionários da empresa de papel Dunder Mifflin na filial de Scranton, na Pensilvânia.

Com nove temporadas e disponível no Globoplay e na Prime Video, a série é perfeita para quem está com saudade do trabalho e quer se divertir assistindo a situações engraçadas que só acontecem em ambientes corporativos.

Porém, há grandes chances de o espectador começar a comparar os colegas de trabalho com alguns dos personagens do título, como o chefe sem noção Michael Scott (Steve Carell) ou o funcionário puxa-saco Dwight (Rainn Wilson).

divulgação/nbc

Grupo de estudos é o tema central da série

Community (2009-2015)

No início da série, a trama gira em torno do bonitão Jeff Winger (Joel McHale). Após praticar advocacia durante cinco anos, o loiro é desmascarado pelos colegas de trabalho e, para voltar à rotina, precisa terminar os estudos. Assim, Winger decide fazer isso em um faculdade comunitária.

Porém, para se divertir com a experiência na faculdade, ele dá em cima de Britta Perry (Gillian Jacobs) e decide fazer um grupo de estudos para se aproximar da loira. No entanto, o esperto também vai criar laços com os outros estudantes. Com seis temporadas, a série pode ser vista na Netflix.

divulgação/nbc

Brooklyn Nine-Nine tem elenco bem diverso

Brooklyn Nine-Nine

Acompanhar a rotina de uma delegacia em Nova York, nos Estados Unidos, pode ser uma boa pedida para a maratona do verão. O título gira em torno do detetive imaturo Jake Peralta (Andy Samberg) e da equipe que trabalha em um distrito no Brooklyn. A série começa com a chegada do capitão Raymond Holt (Andre Braugher), que não deixa mais que Peralta faça o quiser na delegacia.

Além das ótimas tiradas do protagonista durante esse “embate” com o superior, o restante do elenco também é primordial para o sucesso da série, caso do policial Charles Boyle (Joe Lo Truglio) e da secretária Gina (Chelsea Peretti). A série está atualmente na sétima temporada, e seis delas estão disponíveis na Netflix.

divulgação/nbc

Na série, serviço público pode ser divertido

Parks and Recreation (2009-2015)

O serviço público também pode ser engraçado. Dos mesmos criadores da adaptação norte-americana de The Office, Parks and Recreation conta a história de Leslie Knope (Amy Poehler), uma funcionária pública do departamento de Parques e Recreação da cidade fictícia de Pawnee, em Indiana.

Idealista, Leslie foge do estereótipo “burocrático e preguiçoso” dos demais colegas de trabalho. Apaixonada pelo trabalho na prefeitura, a loira sonha com um futuro melhor para os cidadãos de Pawnee. Porém, essa paixão lhe deixará em muitas situações constrangedoras e extremamente engraçadas. Parks and Recreation tem sete temporadas e está disponível na Prime Video.