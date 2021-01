6 maneiras de ganhar dinheiro no TikTok

Na ânsia de se popularizar e captar cada vez mais investidores, os apps de redes sociais têm tentado atrair novos usuários por meio da monetização. Com isso, ao mesmo tempo que você se diverte, como usuário da plataforma, ao interagir com amigos, familiares e novos contatos, também pode aproveitar para explorar sua imagem e ganhar dinheiro.

Um exemplo disso é o caso do TikTok, que já nasceu com a filosofia de oferecer oportunidades de monetização para novos usuários. Dessa forma, a plataforma permite a influenciadores digitais e a pessoas comuns terem novas maneiras de ganhar dinheiro, ao passo em que o aplicativo mesmo se expande e conquista novos mercados.

Se você está desempregado, tem um negócio próprio ou dispõe de um tempo sobrando e tem um pouco de criatividade, o TikTok pode ser uma excelente opção para gerar uma renda extra.

Seis formas de ganhar dinheiro no TikTok

Veja seis maneiras que você pode aproveitar para ganhar dinheiro enquanto se diverte no TikTok.

1. Venda de produtos

Se você tem uma marca ou uma lojinha online de qualquer tipo de produto, o TikTok é mais uma rede social na qual você pode divulgar o seu trabalho e captar novos clientes.

Pode parecer desnecessário estar em várias redes sociais ao mesmo tempo, mas o fato é que nem todos os internautas estão ativos em todas as plataformas em que estão cadastrados. Por isso, é importante estar conectado no número máximo possível de redes.

2. Faça vídeos ao vivo

Você pode receber doações de rubis via lives.Fonte: Pixabay

Você pode ganhar uma grana ao fazer lives de eventos badalados ou mostrando seu estilo de vida. Para realizar uma live, é necessário ter ao menos mil seguidores. Os espectadores podem doar rubis para você, a moeda usada na plataforma. Após encerrar a transmissão, 50% da arrecadação pode ser convertida em dólar.

As doações permitem que os doadores fiquem em destaque durante a live, o que funciona como forma de divulgação de seus próprios perfis.

3. Afiliados (parceiros)

Crie parcerias e divulgue links.Fonte: Pixabay

O sistema de afiliados funciona por meio de links que podem ser incluídos na biografia do perfil. Eles podem redirecionar os usuários para páginas de parceiros. A cada venda realizada, o tiktoker ganha uma porcentagem com base no que foi preestabelecido com a empresa.

4. Patrocínios

Se você já é um criador de conteúdo relativamente famoso em outras plataformas, entrar para o TikTok pode render dinheiro extra a partir do patrocínio.

Funciona assim: a plataforma entra em contato com o influencer e solicita a ele a criação de um vídeo para uma marca específica. Esses tipos de vídeo carregam uma legenda que diz “contém promoção paga”.

5. Afiliados (amigos)

Divulgue seu código de convite em outras redes sociais.Fonte: Pixabay

Há também a possibilidade de ganhar dinheiro por um sistema de afiliados, no qual você fornece um link vinculado ao seu perfil para inscrição na plataforma. Você pode convidar seus amigos e contatos por meio de várias redes sociais e também enviar o link via mensagem direta.

O “Código de Convite” é gerado a partir do seu perfil. Quando alguém se cadastra usando seu link, você ganha R$ 2, enquanto o novo usuário recebe R$ 0,50. Há bonificações caso o novo contato utilize o app por vários dias seguidos e por determinado período. No entanto, o código de convite só é válido durante 10 dias após ter sido enviado.

6. Missões diárias

Complete as missões da plataforma para ganhar bônus.Fonte: Pixabay

Outra forma de ganhar dinheiro no TikTok é completando as missões diárias que a rede social disponibiliza. Manter o usuário engajado com a plataforma é uma excelente oportunidade de monetização para a companhia. Por isso, ela oferece maneiras de manter seus usuários online, fornecendo bonificações que podem ser convertidas em dinheiro.

As missões incluem o compartilhamento da página da campanha Tikbônus em outras redes sociais (1,5 mil rubis), assistir a vídeos dentro da plataforma (de 2 mil a 10 mil rubis) e criar vídeos para participar de desafios (3 mil rubis). Atualmente, 10 mil rubis equivalem a R$ 1,00.

Vale lembrar que a quantidade de rubis ofertados para cada missão pode mudar. Portanto, é preciso ficar atento às regras do programa de bônus do TikTok.