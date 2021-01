As razões para fazer psicoterapia, na prática, ultrapassam apenas uma lista com 6 possibilidades. Entretanto, unimos os principais fatores que farão você pensar neste tipo de autocuidado. Para isso, acompanhe o nosso texto.

6 razões para fazer psicoterapia

A psicoterapia já deixou de ser vista como algo para “loucos”, e se tornou um requisito importante para quem gosta de cuidar da saúde e pensar no futuro de uma maneira saudável e equilibrada.

Afinal, uma das razões para fazer psicoterapia é compreender todos os seus benefícios em um longo prazo. Veja a seguir:

1- Espaço sem julgamentos e amarras

Nos dias atuais, estamos diante de muitos julgamentos e amarras trazidas pela sociedade. As pessoas sentem uma necessidade de se sentirem superiores às outras a partir de ofensas e apontamentos “negativos”.

Com isso, muitos sentimentos são internalizados e não canalizados, gerando impactos intensos na saúde física e mental. Por isso, uma das razões para fazer psicoterapia é justamente ter a possibilidade de falar abertamente sem temer julgamentos e amarras.

E assim, é possível se autoconhecer melhor, sem haver o anseio de que o terapeuta irá apontar algo como “errado” ou “certo”.

2- Entenda as suas limitações e se respeite

Entender as suas limitações é a peça-chave para se auto respeitar e compreender o que você pode ou não aceitar das outras pessoas.

Assim, você tem conhecimento do que pode ser encarado e o que pode ser deixado de lado, tendo em vista que ao compreender os limites, não nos sobrecarregamos e nem nos jogamos em trajetos “perigosos demais”.

3- Conviva melhor com os seus medos

Todos temos medos. É simplesmente uma das coisas mais naturais dos seres humanos. O medo é, na essência, o nosso cérebro cuidando da nossa sobrevivência. Isso porque o medo faz com que tomemos decisões mais cautelosas e coerentes, evitando assim a morte e o adoecimento.

Entretanto, temos ainda muito “preconceito” dos medos. Os vemos apenas como algo extremamente ruim e que deve ser “superado”. Mas não é bem assim que funciona.

E na psicoterapia você compreende que apesar de haver medo, você pode lidar com as situações da mesma forma que não precisa magicamente aprender a lidar com tudo.

4- Razões para fazer psicoterapia: Compreenda as suas responsabilidades

Uma das maiores fontes de erros e tropeços é o fato de que não somos tão capazes assim de compreendermos nossas responsabilidades.

Por natureza – e como uma medida protetiva – acabamos “jogando a culpa nos outros”, por mais arrogante que isso possa soar. É uma questão de se privar de seus erros, e isso pode ser muito perigoso.

Com a psicoterapia você compreende suas falhas e responsabilidades, e ainda, aprende a lidar com elas de uma maneira mais saudável e equilibrada.

5- Escute o que você mesmo diz – e analise!

Esta é uma das razões mais importantes para se fazer psicoterapia. Pois o que muitas pessoas ainda não conhecem é o que chamamos de cura pela palavra.

Segundo o psicanalista Juan David Nasio, quando temos uma angústia intensa, podemos “gastá-la” com palavras e lágrimas. É a partir desse processo que vamos dando voz àquilo que possa estar sobrecarregando a nossa mente e, consequentemente, o nosso corpo.

Passamos a ouvir aquilo que nos aflige, e quando colocamos uma dor em palavras, torna-se muito mais fácil avaliar a situação.

Para isso, reflita: Quantas vezes você se sentiu frustrado com algo e, quando contou para outra pessoa, a frustração aliviou e até mesmo pareceu menor? Pois é! Este é o poder que a escuta de si mesmo pode ocasionar.

Ao ouvir o que você mesmo leva para a terapia, muitas ideias e possibilidades surgem em sua mente. Como se fosse um exercício. E ao unir a chance de falar livremente com um ambiente propício e sem julgamentos, este processo pode ser ainda melhor.

6- Obtenha um maior controle dos seus impulsos

A partir de tudo que vem sendo posto em pauta em uma psicoterapia, você vai aprendendo a lidar com seus impulsos de uma maneira mais consistente.

Perceberá quando está prestes a agir por impulso, e reconhecerá os episódios com mais racionalidade e clareza, evitando arrependimentos mais tarde.

Contudo, são estas as razões para fazer psicoterapia. Comece a cuidar mais de si mesmo e desfrute de uma vida mais leve e feliz!