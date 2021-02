7 animes incríveis que inspiraram filmes de Hollywood

Os animes são desenhos japoneses que têm feito muito sucesso no mundo, com séries e filmes que emocionam e cativam espectadores. Entretanto, agradar os fãs não é a única “habilidade” desses desenhos.

Com enredos mirabolantes e criativos, os animes também servem de inspiração para roteiristas e diretores criarem filmes de sucesso de Hollywood. Para exemplificar, o Minha Série elaborou uma lista com sete casos em que os desenhos japoneses influenciaram longas-metragens hollywoodianos.

7. Van Helsing — Blade —Vampire Hunter D

O anime criado por Hideyuki Kikuchi é a inspiração não apenas para um, mas dois sucessos de Hollywood. Damphir, o protagonista da animação, praticamente criou um estilo de personagem para os cinemas: o homem meio-vampiro que ajuda a eliminar outros vampiros.

Alguns exemplos claros são os protagonistas de Van Helsing e Blade, que são exatamente o mesmo ser que Damphir.

O filme Clash of Titans é muito inspirado na história da mitologia grega e no semideus Perseus. Entretanto, o anime Cavaleiros do Zodíaco também teve um papel importante na produção do longa-metragem.

O diretor Louis Leterrier deixou claro que o design de Masami Kurumada foi grande inspiração na hora de pensar o filme, tanto que o criador da animação japonesa foi convidado para ajudar a desenhar o pôster de Clash of Titans para o lançamento no Japão.

5. Rei Leão — Kimba, the White Lion

A Disney sempre negará que O Rei Leão tenha sido inspirado na criação de outra pessoa, alegando que é uma ideia original dos Studios Walt Disney. Entretanto, o longa-metragem de sucesso foi lançado em 1994, mais de 30 anos depois da estreia do anime Kimba, The White Lion.

Além de Simba e Kimba serem nomes muito parecidos, várias questões da história são muito semelhantes, como a cena de Mufasa sentado na Pedra do Orgulho e o fantasma do pai aparecendo para Simba durante o filme.

Para você entender o nível de semelhança, o ator Matthew Broderick achou que tinha sido escalado para um remake de Kimba, The White Lion quando conseguiu o papel para a voz de Simba.

The Matrix, o grande sucesso dos anos 2000, é mais um filme que foi inspirado em animes japoneses. As irmãs Wachowski publicamente confirmaram que sofreram grande influência de Ghost In The Shell.

As duas produções trabalham com uma realidade futurística, e a história de indivíduos que descobrem a verdadeira realidade da existência e, assim, encontram o prazer em viver. Além, é claro, das características tomadas corticais, que permitem a ida dos personagens do longa-metragem para a realidade da Matriz.

3. Avatar — Ghost In The Shell — Princess Mononoke

Ghost In The Shell volta à lista por ter sido, junto de Princess Mononoke, uma inspiração para Avatar, um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema.

A semelhança com Ghost In The Shell está no compartilhamento da consciência humana com outras realidades. A inspiração em Princess Mononoke está na presença de uma protagonista feminina forte e a premissa de que, após degradar a natureza, o meio ambiente vai combater os humanos “em legítima defesa”.

O próprio James Cameron, criador de Avatar, havia elogiado Ghost In The Shell em outras oportunidades, mas nunca admitiu que o longa-metragem feito por ele tivesse sido inspirado em animes.

2. Cisne Negro — Perfect Blue

As produções Cisne Negro e Perfect Blue têm semelhanças muito alarmantes, já que ambas contam a história de uma jovem que afasta todos os amigos e familiares na busca pelo sucesso, sendo perturbada por uma doppelganger.

Nesse caso, as semelhanças não são apenas inspirações. O cineasta Darren Aronofsky comprou os direitos do anime feito pelo icônico Satoshi Kon e produziu o drama de sucesso, que garantiu um Oscar de Melhor Atriz para Natalie Portman.

1. A Origem — Paprika

A genialidade de Satoshi Kon rendeu aos cinemas mais uma grande produção de Hollywood. O próprio diretor Christopher Nolan confirmou que Paprika teve grande influência na criação de A Origem.

Ambas as produções trabalham o fato de pessoas usarem máquinas para influenciar e entrar no sonho de outras. Além disso, a cena de luta no corredor giratório foi “emprestada” diretamente do anime de Kon.