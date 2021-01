7 séries parecidas com Fate: A Saga Winx para quem ama magia

A estreia de Fate: A Saga Winx foi um momento muito nostálgico para os fãs. Afinal, uma geração inteira cresceu acompanhando as fadas de O Clube das Winx. Por isso, a notícia da adaptação da Netflix causou uma verdadeira euforia, assim como o lançamento da 1ª temporada da série.

A trama acompanha Bloom, uma garota com poderes especiais que descobre ter sido trocada por uma bebê humana no momento em que nasceu. Então, ela vai para Alfea, uma Escola Para Fadas, para tentar aprender a controlar os seus poderes. Lá, ela conhece as fadas Stella, Flora, Musa, Layla e Terra. Juntas, elas precisam combater os mais variados perigos.

Agora, se você já terminou de ver a série e busca novas séries para maratonar, esse é o artigo certo para você. Separamos uma lista de séries de magia parecidas com O Clube das Winx para você matar um pouco as saudades desse universo.

Assista a sete séries parecidas com Fate: A Saga Winx.

7. A Discovery of Witches

A primeira da nossa lista de séries de mágica é A Discovery of Witches. Afinal, o seriado acontece em um universo repleto de criaturas fantásticas, como vampiros, demônios e bruxas. As criaturas vivem escondidas dos humanos, mas Diana Bishop descobre essa sociedade secreta por meio de um livro. Com isso, ela tem apenas uma criatura ao seu lado: o vampiro Matthew Clairmont. Logo, ela precisa proteger o livro e sobreviver após a sua descoberta.

6. Riverdale

Riverdale também é um “prato cheio” para os fãs de Fate: A Saga Winx. Embora não envolva magia, a cidade de Riverdale traz muitos mistérios. Além disso, os dramas e os romances dos personagens, como Betty, Jughead, Cheryl, Veronica e Archie, também tornam a série uma das melhores opções para quem gosta de histórias teen.

5. The Witcher

Protagonizada por Henry Cavill, The Witcher foi uma das séries de magia mais bem-sucedidas da Netflix. O seriado lançado em 2020 conta a história de Geralt de Rivia, um caçador de monstros que tenta mudar o seu destino. Além dos feiticeiros, a série também tem muitas criaturas mágicas para serem descobertas. Por enquanto, apenas a 1ª temporada está disponível na plataforma de streaming. Porém, a 2ª temporada já foi confirmada.

4. O Mundo Sombrio de Sabrina

The Chilling Adventures of Sabrina (O Mundo Sombrio de Sabrina) é uma das séries mais parecidas com Fate: A Saga Winx. Afinal, ambas são inspiradas em clássicos dos anos 1990 e 2000. Além disso, ambas são focadas em magia e se passam em escolas que ensinam tudo o que as bruxas (e fadas) precisam saber. Infelizmente, a série da Sabrina já foi finalizada pela Netflix, mas vale a pena maratonar os episódios!

3. Legacies

Um dos seriados que não poderia ficar de fora da lista é Legacies. A série é um spin-off de The Vampire Diaries e The Originals. Dessa vez, a história se passa na escola Salvatore para Os Jovens e Especiais. Essa escola, dos irmãos Salvatore, reúne criaturas mágicas para que elas possam encontrar o seu lugar no mundo. Com isso, você verá alguns rostos familiares, como a filha de Klaus e os gêmeos de Alaric.

2. The Magicians

Não deixe de incluir The Magicians em sua lista de séries de mágica para assistir. Na trama, Quentin Coldwater chega à Universidade Brakebills de Pedagogia Mágica, onde ele descobre que o mundo pelo qual ele sempre foi fascinado realmente existe. A série tem apenas cinco temporadas, então dá tempo de maratonar até que a próxima season de Clube das Winx seja confirmada.

1. Cursed — A Dama do Lago

Por último, temos ainda Cursed — A Dama do Lago, também disponível na Netflix. A série se passa no universo do Rei Arthur e é uma das séries de magia que mais conquistaram os fãs em 2020. Além de criaturas mágicas, você vai embarcar em um ambiente medieval incrível, com uma fotografia que faz os espectadores se sentirem parte da série.

