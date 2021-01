7 séries parecidas com Lupin para assistir antes da 2ª temporada

Você também já está se sentindo órfão depois de terminar a 1ª temporada de Lupin? A série foi uma das melhores surpresas da Netflix e já estreou no top 10 títulos mais assistidos da plataforma de streaming, afinal a história sobre o ladrão que usa toda a sua inteligência para se vingar da família que matou seu pai é extremamente envolvente.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Infelizmente, a nova temporada da série ainda deve demorar para chegar, por isso preparamos uma lista com 7 seriados similares que você não pode deixar de conferir.

7. La Casa de Papel

O “Professor”, como é chamado o personagem principal de La Casa de Papel, é tão inteligente quanto Assane Diop. Os dois são extremamente articulados e capazes de se safar de praticamente qualquer crime, além de serem ambiciosos e estarem dispostos a conseguir o que querem – por mais impossíveis que seus planos possam soar.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

6. Narcos

Narcos também é muito parecida com Lupin por retratar o universo dos crimes: a série conta a história de Pablo Escolar e do Cartel de Medellín. Porém, tome cuidado se você for sensível, pois o seriado é muito violento e pode impressionar.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

5. Sherlock

Protagonizada por Benedict Cumberbatch, Sherlock acompanha o famoso detetive que investiga crimes misteriosos. Com apenas 4 temporadas e 13 episódios, é a opção perfeita para você maratonar até que a 2ª temporada de Lupin chegue.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

4. Gênio Diabólico

Essa série documental conta a história de Brian Douglas Wells, assassinado depois de eventos muito… emocionantes, por falta de uma palavra melhor. Esses acontecimentos incluem assaltos a um banco, uma caça ao tesouro e uma bomba caseira. Acha que não faz sentido? Então comece a assistir Gênio Diabólico agora mesmo.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

3. The Great Pretender

Se você é fã de animes e busca séries parecidas com Lupin, The Great Pretender pode ser a melhor opção. No desenho, Makoto Edamura se autoproclama o maior vigarista do Japão, porém ele tenta enganar um francês em Tokyo e acaba no centro de uma das máfias mais perigosas do mundo. Vale a pena conferir.

(Fonte: Wit Studio/Divulgação)Fonte: Wit Studio

2. White Collar

Você já ouviu falar que alguns dos mais perigosos criminosos do mundo usam terno e gravata? Essa é justamente a premissa de White Collar: na série, Neal Caffrey foge da polícia por 3 anos, mas é capturado e condenado. Três meses antes de terminar sua pena, ele foge para procurar sua namorada, Kate, por acreditar que ela corre perigo, mas é capturado novamente e precisa fazer um acordo com Peter Burke, agente do FBI.

Essa é, sem dúvida, uma das séries mais emocionantes que você pode maratonar.

(Fonte: USA Network/Divulgação)Fonte: USA Network

1. Ozark

Por último, Ozark também tem suas semelhanças com a série Lupin. Tudo começa quando Marty Bryde começa a correr perigo por falhar em um plano do cartel de drogas mexicano: em troca da sua vida, ele se oferece para transportar ainda mais dinheiro para o cartel da região de Ozark, no Missouri. Sua família se muda com ele e todos devem lidar com as consequências do esquema.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Quando chega a 2ª temporada de Lupin?

Agora que você já conferiu a lista de séries parecidas com Lupin para maratonar, você deve estar se perguntando quando a próxima temporada será lançada na Netflix, afinal a 1ª temporada teve apenas 5 episódios que conquistaram os fãs e nos deixaram com aquele gostinho de “quero mais”.

Segundo a Netflix, apenas a 1ª parte da série foi lançada. Dessa forma, a 2ª parte deve ser disponibilizada como uma nova temporada, como foi o caso de La Casa de Papel, ou apenas como um retorno da série, nos moldes de O Mundo Sombrio de Sabrina e Lucifer. Porém, até o momento, a plataforma ainda não revelou a data de estreia.

Gostou dessa lista de séries parecidas com Lupin? Então deixe seu comentário e aproveite para compartilhar o artigo nas redes sociais.