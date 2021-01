8 séries parecidas com Bridgerton para esperar pela 2ª temporada

Uma série de sucesso da Netflix não é nenhuma surpresa. A aposta da vez é um drama romântico de época: Bridgerton. O novo programa conta com a genialidade de Shonda Rhimes, responsável por Grey’s Anatomy, e é inspirado na série de livros homônima da autora Julia Quinn.

A 1ª temporada da série teve 8 episódios — que passaram voando para os assinantes da Netflix. Bridgerton é uma série de época completa, com romances e dramas da alta sociedade da Regência Britânica.

Para te ajudar a esperar pelas novas emoções, o Minha Série separou uma lista com 8 séries do mesmo estilo para você curtir enquanto não sai a 2ª temporada de Bridgerton.

Vamos conferir as séries parecidas com Bridgerton?

(Fonte: Starz/Reprodução)Fonte: Starz

Outlander também é um seriado inspirado em uma série de livros homônima escrita por Diana Gabaldon. A série conta a história da enfermeira Claire Randall, uma britânica do século XX que acaba viajando no tempo e indo parar no ano de 1743. Por lá, ela conhece o guerreiro Jamie Fraser, com quem vive os impasses de um forte romance inesperado e as tensões de uma Escócia violenta em guerra.

(Fonte: ITV/Reprodução)Fonte: ITV

Essa é outra série que se passa na Inglaterra, mas dessa vez no começo de 1912, iniciando com o naufrágio do famoso Titanic. Downton Abbey acompanha a família Crawley, que é extremamente poderosa e tem três moças solteiras em busca de pretendentes. O seriado é cheio de escândalos, segredos, amores rebeldes e ambições femininas fora dos padrões daquela época.

(Fonte: Showtime/Reprodução)Fonte: Showtime

A série foi criada pelo especialista em programas de época Michael Hirst, que é a mente por trás de Vikings e do filme Elizabeth. Seguindo a vibe de Hirst, é uma boa alternativa para as pessoas que gostam de um seriado cheio de intriga, violência, romance e sexo. The Tudors conta a história do reinado de Henrique VIII, conhecido pelas várias esposas, sendo caótico e apresentando comportamento errático.

4. Victoria

(Fonte: ITV/Reprodução)Fonte: ITV

A série da ITV pode funcionar até como uma ótima continuação de Bridgerton. Isso porque conta a história da adolescência e da ascensão ao trono da Rainha Vitória, nos anos 1830 e 1840. Em Victoria, a jovem de 18 anos está aprendendo o papel de uma monarca, seguindo os conselhos de políticos e do marido. Uma opção para quem gosta de protagonistas femininas, intrigas palacianas e confusões amorosas.

(Fonte: Hulu/Reprodução)Fonte: Hulu

A série do Hulu é outra ótima opção para os fãs de Bridgerton. The Great conta a história da ascensão de Catarina, a Grande, na Rússia dos anos 1970. Assim como na produção da Netflix, os personagens passam a impressão de estarem vivendo ao máximo a vida, porém com uma pegada diferente, pois o seriado do Hulu passa uma visão mais absurda, satírica e com estética exagerada, o que gera um estilo mais cômico ao drama. O roteiro é responsabilidade de Tony McNamara, que foi um dos responsáveis por A Favorita.

(Fonte: Starz/Reprodução)Fonte: Starz

The Spanish Princess conta a história da princesa espanhola Catarina de Aragão, a primeira esposa do rei Henrique VIII. É o terceiro programa de uma trilogia sobre as mulheres em diferentes momentos da história. Os dois primeiros são The White Queen e The White Princess. A série da Starz foca na perspectiva da protagonista e a amplia para a vida externa ao palácio.

(Fonte: Comedy Central/Reprodução)Fonte: Comedy Central

Fugindo um pouco do padrão dos seriados de época, Another Period é uma produção de comédia sobre uma família aristocrática de Newport, Rhode Island, durante o começo do século XX. A série do Comedy Central é uma espécie de paródia de sucessos como Downton Abbey e Bridgerton. A trama segue o padrão: as três filhas e o filho da família precisam casar para manter a linhagem e os status de riqueza. Uma ótima ideia para quem quer fugir do drama e aproveitar boas risadas.

(Fonte: Hulu/Reprodução)Fonte: Hulu

A produção do Hulu conta a história de mulheres que se prostituem na Londres de 1873, a qual estava em expansão e crescimento constantes. Harlots mostra que as intrigas, as regras e a competição também faziam parte da realidade dos bordéis no século XVIII. É um drama de época que escapa das lentes da alta sociedade e explora diferentes realidades.