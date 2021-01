8 séries parecidas com Pretty Little Liars para fãs calorosos

Exibida entre 2010 e 2017 pela Freeform, Pretty Little Liars cativou diversas pessoas em 160 episódios repletos de conflitos intensos. A trama aborda um grupo de amigas que se envolvem em dilemas e problemas.

Com a volta da série em uma nova roupagem, desenvolvida pelo mesmo criador de Riverdale e O Mundo Sombrio de Sabrina, fizemos uma lista com oito séries parecidas com Pretty Little Liars, igualmente interessantes, para você assistir enquanto aguarda o reboot.

1. Scream Queens

Fonte: Fox

Criada por Ryan Murphy, a série tem Lea Michele e Emma Roberts nos papéis principais das duas temporadas. Ambas tiveram momentos peculiares e assustadores com atuações impressionantes e um desenvolvimento interessante para cada arco dramático.

O frescor jovem de Scream Queens lembra muito a vibe misteriosa de Pretty Little Liars e certamente pode ser uma boa pedida para os fãs órfãos do seriado. Vale lembrar que o elenco ainda contou com a participação de Abigail Breslin, Billie Lourd, Jamie Lee Curtis, Taylor Lautner e Kirstie Alley.

2. Nancy Drew

Fonte: The CW

A série da The CW faz uma adaptação divertida e contemporânea da série original lançada no fim dos anos 1970. Kennedy McMann interpreta a personagem principal.

Focada em mistérios intrigantes, a produção aposta em uma protagonista que acaba sendo uma das principais testemunhas — e suspeitas — de um assassinato incompreensível. A partir daí, ela se envolve em uma busca desenfreada pela verdade que pode ser cada vez mais perigosa. No Brasil, os episódios estão disponíveis no Globoplay.

3. The Society

Fonte: Netflix

Por mais que tenha sido cancelada inesperadamente pela Netflix após a 1ª temporada, The Society tem personagens muito interessantes e uma boa premissa. A produção imagina uma distopia na qual diversos adolescentes se encontram completamente sozinhos e responsáveis por si mesmos. Um mistério avassalador que, infelizmente, não teve um desfecho plausível.

4. Good Girls

Fonte: NBC

Embora Good Girls não seja protagonizada por adolescentes, a série tem uma qualidade viciante que deixa qualquer um que se propõe a assistir chocado com o desenrolar dos acontecimentos.

Com três temporadas exibidas até o momento, é protagonizada por Retta, Christina Hendricks e Mae Whitman como três melhores amigas que acabam se envolvendo, deliberadamente, no mundo do crime.

Assim como Pretty Little Liars, é sobre como os laços femininos podem se fortalecer a cada episódio, mesmo com todos os perigos e as ameaças do mundo. Pode ser vista na Netflix.

5. The Undoing

Fonte: HBO

A minissérie recente da HBO deixou os espectadores ansiosos para a conclusão do mistério anunciado logo no começo. Por mais que o fim não tenha deixado lacunas, muitas pessoas gostaram muito de como a dramática história de Grace Fraser (Nicole Kidman) se desenvolveu, descobrindo toda a verdade sobre o marido.

Mesmo não se tratando de uma trama adolescente, The Undoing é envolvente ao extremo e consegue deixar o espectador ávido para saber todos os segredos da trama.

6. The O.C.

Fonte: Fox

Também conhecida no Brasil como Um Estranho no Paraíso, a série aborda um conflitos de classes, apostando na trama de Ryan Atwood (Ben McKenzie), um adolescente cheio de problemas que é adotado por pais ricos que lhe dão a oportunidade de construir uma nova vida, que, diga-se de passagem, é regada a diversos luxos.

Com esse desenvolvimento, a trama aposta nos conflitos pertinentes à fase de vida do protagonista, fazendo algumas críticas pontuais a diversos aspectos da sociedade contemporânea.

7. Riverdale

Fonte: The CW

Criada por Roberto Aguirre-Sacasa, Riverdale é baseada em personagens dos quadrinhos da Archie Comics. A trama adolescente aposta em um drama recheado de mistérios quase inexplicáveis que, aos poucos, vão sendo desenvolvidos e revelados ao público.

A produção tem KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes e Cole Sprouse como protagonistas. Até o momento, foram lançadas quatro temporadas na Netflix, com a próxima programada para estrear em 20 de janeiro.

8. Gossip Girl

Fonte: The CW

Por último, uma das séries mais amadas pelos adolescentes do fim da década de 2000. Trata-se de Gossip Girl, produção baseada na história original da escritora Cecily von Ziegesar. A trama acompanha os jovens moradores do Upper East Side de Nova York e estudantes de uma escola da elite que desenvolvem diversos segredos ao longo dos episódios.

Protagonizada por Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford, Ed Westwick, Taylor Momsen e Penn Badgley, teve seis temporadas exibidas entre 2007 e 2012. Atualmente, um reboot está programado para ser lançado no HBO Max.