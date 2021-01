9-1-1: veja tudo sobre a estreia da 4ª temporada da série (Recap)

A estreia da 4ª temporada de 9-1-1 mostrou que a série não está para brincadeiras. Afinal, para os bombeiros, é difícil encontrar um dia tranquilo em meio aos terremotos e outros desastres que colocam Los Angeles em perigo! Porém, no meio de tudo isso, eles ainda precisam lidar com a pandemia da covid-19.

Assim como diversos seriados, os produtores de 9-1-1 também decidiram mergulhar suas trajetórias na pandemia do coronavírus. Isso significa que as máscaras, o distanciamento social e a quarentena também estão presentes nesta nova temporada.

Inclusive, Maddie expressa sua preocupação não apenas com Howard, mas com todo mundo, numa ligação com Albert. Enquanto isso, Athena aproveita o descanso da quarentena para se recuperar dos eventos da última temporada. Então, em seu primeiro dia de volta ao trabalho, ela finge estar bem, enquanto nós sabemos que não é bem a realidade.

O problema é que ela não tem tempo para lidar com o seu trauma. Embora ela já não tenha mais limitações físicas, sua saúde mental está comprometida e, talvez, voltar ao trabalho não tenha sido a melhor decisão. E, com certeza, foi o que ela concluiu quando ficou presa em uma casa prestes a desmoronar. Então, ela precisa recuperar toda a sua força para conseguir se salvar e salvar o cidadão preso com ela.

Em outro núcleo de 9-1-1, a central de resgate tem dois acidentes para lidar: uma batida de ônibus e um ciclista preso em detritos e carregado pela água da chuva. Com isso, Janell, que estava finalmente pronta para deixar seu sofrimento para trás depois de perder seu marido para o vírus, não consegue ter um minuto de paz.

Por mais que Maddie tente levantar o ânimo de toda a equipe, isso não é uma tarefa fácil. Ela está feliz porque ela e Chimney serão pais – mesmo com Chimney tendo que viver longe dela por causa da quarentena – e isso torna mais fácil manter o otimismo. Porém, não há como negar que toda a equipe terá muitos traumas para lidar ao longo da 4ª temporada de 9-1-1.

O primeiro episódio já foi repleto de emoções e reviravoltas. Portanto, você pode se preparar para próximos capítulos intensos, cheios de desastres e provações.

