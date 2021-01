A caminho do Cruzeiro, Felipe Conceição se emociona e deixa o Guarani

Felipe Conceição será o novo técnico do Cruzeiro para a temporada 2021. O ex-atacante de 41 anos estava no Guarani, de onde se despediu nesta sexta-feira (29), após perder para o Juventude, em Campinas.

Ele vai assinar contrato até dezembro com o time mineiro. O acerto entre as partes aconteceu após uma reunião na quarta-feira passada (27), em São Paulo, quando Conceição, depois de negar uma abordagem meses atrás, topou assumir o projeto.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Após o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador deu adeus ao Bugre e agora vai para Belo Horizonte. Tratada como favorita ao acesso, a Raposa acabou na modesta 12ª colocação.

“Antes de falar do futuro, eu quero falar desse final do ciclo que a gente está vivendo hoje. Há pouco menos de quatro meses, o presidente do Guarani, o Ricardo (Moisés), me procurou e depositou em mim a esperança da gente mudar o rumo do clube, da equipe principalmente, e naquele momento eu me senti feliz pela oportunidade, honrado, e vim com uma motivação enorme para a gente fazer o que a gente fez. Hoje o aproveitamento do Guarani desde a minha chegada é aproveitamento de G-4 apesar de todos os percalços que nós tivemos. Antes da Covid, esse aproveitamento era até de título, de time que está brigando por título, então somando isso, esse desempenho com tudo que a gente construiu, com a evolução dos meninos da base, que foi um outro pedido do presidente. Ele me fez dois pedidos, um que a gente não caísse e outro para cuidar dos meninos da base. E eu acho que eu me sinto hoje com dever cumprido nesse final de ciclo”, disse após seu último jogo pelo Guarani.

Ao todo, foram 24 jogos no comando da equipe de Campinas, com 11 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, um aproveitamento total de 51,4%.

Felipe Conceição trabalhou no Guarani durante a última Série B Thomaz Marostegan / Guarani FC

“Durante esse ciclo, tive várias propostas de saída, houve Coritiba duas vezes, houve Avaí uma vez, que eu não comuniquei, teve Cuiabá, três propostas, e todas recusadas pela minha palavra dada ao presidente, pelo respeito que eu tenho por ele e agradecimento por ter me dado essa oportunidade em um clube tão grande. Eu procurei honrar aquilo que combinamos. A prorrogação do contrato foi uma sinalização da minha parte e dele de que a gente estava formando um casamento ideal, bonito, e de crescimento para o clube. Hoje eu saio do Guarani, é isso que é a resposta que todos queriam, mas saio com o coração bugrino, saio levando o Guarani no meu coração. Foram momentos dolorosos, difíceis, de muita luta, mas com a satisfação e a alegria do dever cumprido. E no final, como eu sempre fiz, a mensagem para a torcida. Agradeço a ela, o carinho, o respeito. E vou levar ela no coração, porque aonde eu vou, eu sinto isso, a minha família sentiu isso em Campinas”, encerrou Felipe, segurando as lágrimas.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O escolhido para suceder Luiz Felipe Scolari, que optou por não permanecer em Belo Horizonte, chegará a Belo Horizonte nos próximos dias para iniciar o planejamento do Cruzeiro, que, no ano de seu centenário, disputará Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e novamente a Série B.

Será a segunda participação seguida do Cruzeiro na Série B, feito que nenhum do grupo dos chamados grandes clubes do Brasil havia feito antes. O Fluminense jogou a segunda divisão em 1997 e foi rebaixado para a Série C em 1998, mas depois, com a criação da Copa João Havelange, voltou à elite em 2000.

O sucessor de Felipão começou a carreira na base do Botafogo, clube que assumiu no início de 2018. O trabalho, porém, durou apenas sete jogos. Felipe Conceição passou depois por Macaé, América-MG, Red Bull Bragantino e Guarani.

O Cruzeiro aposta na experiência do novo treinador na Série B. Felipe não conquistou nenhum acesso, mas liderou as arrancadas de América, que ficou a um ponto de subir em 2019, e Guarani, que, até sofrer com surto de COVID-19 no elenco, estava próximo do G-4 em 2020. Agora, tentará um fim de história diferente com o Cruzeiro.