A condição imposta pelo Tottenham que promete ‘frustar’ os planos de Pochettino de levar Dele Alli para o PSG

Desejo número um do técnico Mauricio Pochettino para reforçar o Paris Saint-Germain, o meia Dele Alli não terá caminho tão fácil assim se quiser deixar o Tottenham. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o clube inglês impôs algumas condições que, financeiramente, parecem impossíveis para a equipe parisiense neste momento.

Fora dos planos do técnico José Mourinho, que só o utilizou como titular em seis jogos na atual temporada, Alli é consenso entre o diretor Leonardo e Pochettino no Parque dos Príncipes. Não à toa, ele é a única possibilidade real para reforçar o PSG neste momento.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os Spurs, por sua vez, também querem fazer dinheiro com o camisa 20 e, segundo o Le Parisien, não aceitam menos de 50 milhões de euros (R$ 319,4 milhões, nas cifras atuais) para liberá-lo aos franceses. A cifra, por sua vez, não pode ser paga pelo PSG neste momento.

A intenção do clube francês era, inclusive, tentar Dele Alli por empréstimo junto à diretoria do clube londrino, sem qualquer cláusula obrigatória de compra ao fim do contrato. Essa possibilidade, entretanto, também parece inviável no momento.

A chegada do meia ao Parque dos Príncipes também estaria condicionada às renovações de contrato de Ángel Di Maria e Julian Draxler, que têm vínculo com o PSG apenas até junho de 2021.

O veículo ainda deixa claro que, se de fato quiser Alli, a diretoria do PSG terá que saber negociar, e muito bem, com o Tottenham, que vê no jogador de 24 anos uma boa fonte de lucro para a próxima temporada.

Revelado nas categorias de base do MK Dons, Alli chegou ao Tottenham na temporada 2015/16. Por lá, cultivou uma excelente relação com Pochettino, com quem chegou a uma final de Champions League.

Alli também é uma das esperanças do técnico argentino para recolocar o PSG na disputa por grandes títulos nessa sua primeira temporada em Paris. Até aqui, vem tendo sucesso e, além do título da Supercopa da França, também é o líder do Campeonato Francês.