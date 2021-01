A Construção do Relacionamento Com o Cliente

A construção do relacionamento entre a empresa e o cliente

Construir um relacionamento com o cliente é fundamental para que a empresa seja valorizada no mercado de forma orgânica e direcionada.

Por isso, dentro de uma organização a construção do relacionamento deve ser priorizada, indo além do atendimento ao consumidor.

Subdivisões da gestão da empresa

Todavia, em muitas empresas o relacionamento com o público é direcionado o setor comercial, por muitas vezes não há uma área específica em empresas menores.

No entanto, isso é variável, sendo pertinente à cultura da empresa, bem como as subdivisões da gestão. Decerto que as empresas dividem o relacionamento de acordo com seus fluxos, ao passo que algumas empresas direcionam essa área para o setor de atendimento, marketing e vendas, por exemplo.

Dinâmica da construção do relacionamento interno e externo

No entanto, ainda que a empresa tenha uma área exclusiva para o relacionamento com o cliente, essa divisão não existe de fato. Isso porque a dinâmica que constrói o relacionamento com o cliente é implícita à todas as áreas que entram em contato com o cliente. Uma vez que todo o contato entre a empresa e o cliente é uma construção do relacionamento.

Gestão participativa e entrega ao cliente final

Sendo assim, o relacionamento interno impacta no cliente, ainda que de forma indireta. Por isso, muitas empresas investem no relacionamento com as equipes, através de uma Gestão participativa e gera valor interno que, por conseguinte, é repassado ao consumidor.

Portanto, os relacionamentos das empresas são pontos importantes para que a gestão se atente, visto que são as pessoas que representam a empresa em todas as suas vertentes.