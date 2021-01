A duas semanas da estreia, WandaVision ganha comercial com cenas inéditas; veja · .

Uma das estreias do Disney+ mais aguardadas de 2021, WandaVision está a apenas duas semanas de sua estreia mundial. Para dar um gostinho aos fãs mais ansiosos pelo lançamento, o serviço de streaming do Mickey divulgou um novo comercial com cenas inéditas da série com os heróis Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany):

No breve vídeo, Wanda/Feiticeira (Elizabeth) usa seus poderes para criar uma realidade paralela própria na qual pode viver uma vida feliz ao lado de Visão, que foi morto pelo vilão Thanos em Vingadores: Guerra Infinita. As cenas ainda incluem a aparição dos gêmeos filhos do casal.

O comercial também rememora os momentos da trama que se passarão em preto e branco, como havia sido revelado no primeiro trailer oficial. Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, revelou que WandaVision utilizará elementos consagrados em séries que fizeram sucesso há muitos anos.

Mesmo com a exploração de novos formatos, o chefão confirmou que WandaVision terá muitas consequências para o Universo Compartilhado da Marvel, e sua trama será retomada nos longas Doutor Estranho 2 e Homem-Aranha 3.

A série estrelada por Elizabeth Olsen é a primeira da Marvel a estrear no catálogo do Disney+ em 2021. Até o final do ano, o estúdio também lançará Falcão e o Soldado Invernal, Loki e Hawkeye, série focada no Gavião Arqueiro.

WandaVision estreia na plataforma em 15 de janeiro. Veja abaixo o comercial com cenas inéditas:

✌️ semanas para a estreia de #WandaVision da Marvel Studios. Lançamento em 15 de janeiro. Só no #DisneyPlus. pic.twitter.com/y6OMKYV9G7

— Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) January 2, 2021

Confira também o trailer oficial da série: