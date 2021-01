A Força do Querer reage, bate recorde e derruba audiência de novelas da Record · .

O capítulo de quinta-feira (28) de A Força do Querer bateu recorde, registrando a melhor audiência desde a estreia da reprise, em 21 de setembro. No ar das 21h36 às 22h35, o folhetim exibiu as cenas em que Bibi (Juliana Paes) se escondeu na casa de Silvana (Lilia Cabral) e marcou 33,2 pontos de ibope na Grande São Paulo. O desempenho da trama da Globo derrubou as novelas da Record.

A reprise de Topíssima registrou apenas 6,7 pontos na mesma faixa de horário (das 22h às 22h47). Anteriormente, foi ao ar um capítulo inédito de Gênesis, novela que vinha assombrando a audiência do horário nobre da Globo desde a sua estreia, há uma semana.

Apesar disso, a trama bíblica obteve 15,9 pontos de média e não chegou nem perto do folhetim de Gloria Perez.

Veja abaixo as audiências de 28 de janeiro na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,3 Bom Dia São Paulo 6,5 Bom Dia Brasil 7,5 Mais Você 6,0 Encontro com Fátima Bernardes 6,4 SP1 11,0 Globo Esporte 10,8 Jornal Hoje 10,8 Sessão da Tarde: Gente Grande 2 11,0 Laços de Família 16,5 Malhação 16,7 Flor do Caribe 19,8 SP2 23,6 Haja Coração 25,6 Jornal Nacional 26,2 A Força do Querer 33,2 Big Brother Brasil 21 26,2 Shippados 14,1 Jornal da Globo 9,3 Vai que Cola 7,5 Corujão 1: Resident Evil 2 – Apocalipse 5,9 Corujão 2: Sede de Vingança 4,7 Hora Um 4,5 Média do dia (7h/0h): 6,3 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,0 Balanço Geral Manhã (rede) 1,5 Balanço Geral Manhã (local) 3,1 Fala Brasil 3,6 Hoje em Dia 3,8 JR 24H (Manhã) 3,9 Balanço Geral 7,6 Escrava Mãe 5,2 JR 24H (Tarde 1) 3,8 Cidade Alerta 5,8 JR 24H (Tarde 2) 5,4 Jornal da Record 9,6 Gênesis 15,9 Topíssima 6,7 Repórter Record Investigação 5,4 Chicago Med Atendimento Emergencial 3,3 JR 24 (Madrugada) 2,6 Fala Que Eu Te Escuto 1,2 Escola do Amor 0,7 Religioso 0,4

Média do dia (7h/0h): 5,2 Primeiro Impacto 3,6 Bom Dia & Cia 5,7 Triturando 4,3 Casos de Família 4,4 Triunfo do Amor 5,6 Quando me Apaixono 6,5 Sabadão Premiado 6,1 SBT Brasil 5,6 Roda a Roda 6,3 Cupom Premiado Baú 6,8 Chiquititas 6,0 Programa do Ratinho 6,2 A Praça é Nossa 6,5 The Noite 4,5 Operação Mesquita 3,2 Triturando (reapresentação) 2,5 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,5

