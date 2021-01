À frente de City e PSG, Palmeiras fica na vice-liderança dos melhores clubes do mundo em 2020

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) liberou o ranking dos melhores clubes do mundo na temporada de 2020 e, considerando o nível das ligas nacionais e continentais e as pontuações por resultados, o Palmeiras ultrapassou gigantes europeus e ficou em segundo lugar.

Com 230 pontos, o Verdão só ficou atrás do líder e atual campeão da Champions League, Bayern de Munique-ALE. Coincidência ou não, os dois clubes podem se encontrar já no início do próximo mês, no Mundial de Clubes. Para isso acontecer, contudo, o Alviverde precisa vencer a batalha diante do Santos, faturar o bi da Libertadores e avançar à final da competição da Fifa, que será disputada no Catar.

Abaixo do Palmeiras no top-10 do ranking estão gigantes europeus como: Paris Saint Germain-FRA (3º), Internazionale de Milão-ITA (4º), Manchester City-ING (5º), Milan-ITA (6º), Juventus-ITA (7º), Sevilla-ESP (8º), Manchester United-ING (9°) e Arsenal-ING (10º).

Lembrando que, em 2020, o Palmeiras conquistou o título paulista, ficou com a melhor campanha da Libertadores (chegando às semifinais da competição), avançou à final da Copa do Brasil e ainda seguiu vivo na briga pela conquista do Campeonato Brasileiro. O Verdão também foi o time que menos perdeu dentre todas equipes da elite do futebol brasileiro.

Em 1999, ano da última e única conquista de Libertadores em seus 106 anos, o Palmeiras chegou a liderar o ranking da IFFHS e entrou para a história do futebol brasileiro como o único clube nacional a ficar na primeira colocação do ranking.

Em 2019, o melhor time brasileiro ranqueado foi o Flamengo, que ficou na quarta colocação, atrás somente de Liverpool, Barcelona e Manchester City. Os rubro-negros foram campeões do Brasileirão e da Libertadores na temporada em questão.