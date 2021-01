A incrível história da GameStop na bolsa e o ‘motim no Reddit’

Um grupo de usuários do Reddit, que falam sobre bolsa de valores em dos fóruns da rede social, foi responsável pela alta de 144% das ações de uma loja física que vende games, a GameStop. O lance começou na última segunda (25) como uma espécie de desafio aos analistas veteranos de Wall Street, que estavam apostando na queda do valor da empresa – já que o varejo físico passa por maus momentos com a pandemia.

Nessas, a história foi ganhando força, e a galera do fórum, chamado Wall Street Bets, passou o dia comprando papéis da companhia de jogos. Resultado?A firma foi o ativo mais negociado do mundo naquele dia, passando dos USD 17 por ação para USD 160, e quebrando as pernas de um dos fundos que operava vendido, ou seja, que esperava que as ações da GameStop perdessem valor. A Melvin Capital viu sumir de seu bolso USD 3,75 bilhões e foi obrigada a retirar sua posição na GME. Sim, mais de 3 bilhões de dólares perdidos por conta de um motim no Reddit.

Como isso é possível?

Segundo Rafael Arranz, sócio da Hold Investimentos, algumas firmas possuem menor volume de negociações diárias, portanto, é mais fácil manipular o preço dos papéis.

“Isso não é incomum. Hoje existem robôs que jogam ordens de compra ou venda, cancelam em milésimos de segundos essas ordens, e derrubam ou impulsionam o preço das ações de determinadas empresas. Mas essa prática é ilegal”, contou.

O diferencial dessa história, no entanto, é que trata-se de uma treta do investidor de varejo contra os fundos de investimentos. Para o analista Ed Moya, da empresa Oanda, o que aconteceu com a ação da GameStop é um lembrete de como os tempos estão mudando.

“Há um novo exército de traders, que não são especialistas em avaliações, mas em oportunidades de impulso”

“Você vê isso nas apostas de Wall Street do Reddit, Youtubers, TikTok ou Robinhood”, disse em entrevista à EFE.

Vale mencionar que, com a super alta da GME, a Bolsa de Valores de Nova York precisou congelar sua negociação até nove vezes antes de o papel despencar e fechar o dia a quase USD 77 por ação. Um movimento semelhante aconteceu com outras empresas que passam por maus momentos, como a rede de cinemas AMC, com Blackberry ou a varejista Bed Bath & Beyond.

Outro caso que reflete o novo comportamento dos investidores, especialmente os mais jovens, aconteceu há poucos dias quando Elon Musk recomendou no Twitter o app de mensagem Signal (a gente comentou isso na news de segunda) e uma ação que não tinha nada a ver atingiu um pico de 1.100% nos dois dias seguintes.

Chegou a hora do troco

O lance é que todo esse movimento tem um racional por trás: os fundos abusaram da inteligência e do dinheiro dos pequenos para lucrar durante décadas, e agora chegou a vez do varejo inverter a ordem das coisas.

Fundos abusaram da inteligência e do dinheiro dos pequenos para lucrar durante décadas

Para Teco Medina, colunista da CBN, o que os usuários do Reddit fizeram foi uma espécie de Occupy Wall Street versão 2021. Só que agora, uma grande parcela do problema ainda está para acontecer: o que vai rolar quando, eventualmente, esses 2,9 milhões de investidores tirarem sua bufunfa da GME?

Para tentar evitar este (outro) movimento de manada, alguns usuários mais experientes estão criando postagens orientando os novatos sobre o que fazer com os papéis. Parte deles confia no diagnóstico de Ryan Cohen, um dos cabeças do movimento, de que a GameStop é uma boa ação que está sendo utilizada pelos fundos como bode expiatório. Outros estão apenas buscando a próxima ação para fazer dinheiro “enganando os trouxas dos fundos”. Quer dizer, esse é só o começo de uma briga que, com certeza, vamos querer acompanhar.