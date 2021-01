A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (04/01/2021)

Saiu nesta segunda-feira (4) a primeira edição de 2021 do ranking dos filmes mais pirateados da semana, publicado tradicionalmente pelo TorrentFreak. E assim como na última divulgação de 2020, Mulher-Maravilha 1984 começa o ano novo como a produção preferida dos usuários dos serviços de torrents.

O longa estrelado por Gal Gadot, lançado simultaneamente nos cinemas e no streaming da HBO, é acompanhado no pódio pela animação Soul, nova atração do Disney+, e por Tenet, que ocupam a 2ª e a 3ª posições, respectivamente, ambos trocando de lugar em relação à lista anterior.

Já a primeira novidade no top 10 da semana aparece no 4º lugar. Trata-se de Shadow in the Cloud, que traz a atriz Chloë Grace Moretz no papel principal. Na trama, uma piloto de avião se depara com uma presença maligna durante um voo em plena Segunda Guerra Mundial, passando a lutar uma guerra sobrenatural contra a estranha criatura.

Bela Vingança (8ª posição) também surge como novidade entre os campeões de downloads nos serviços piratas, trazendo a história de Cassie, uma jovem promissora cujo futuro é abruptamente destruído por um evento misterioso. Mas um encontro inesperado pode dar a ela uma nova chance de corrigir os erros do passado e se vingar.

Outro título inédito em relação à última edição é o aclamado Nomadland (9º lugar), bastante cotado para o Oscar 2021. O longa acompanha Fern, uma mulher em busca de emprego após perder tudo na grande recessão de 2008 nos Estados Unidos, viajando rumo ao oeste do país em sua van.

Lembramos, antes de conferir o ranking atualizado dos 10 filmes mais pirateados da semana, que o TecMundo é contra os downloads ilegais. Recomendamos acessar todos os conteúdos apenas pelos canais oficiais de divulgação.

10. Skylines

[embedded content]

9. Nomadland

[embedded content]

8. Bela Vingança

[embedded content]

7. Destruição Final: O Último Refúgio

[embedded content]

6. Legado Explosivo

[embedded content]

5. Os Croods 2: Uma Nova Era

[embedded content]

4. Shadow in the Cloud

[embedded content]

3. Tenet

[embedded content]

2. Soul

[embedded content]

1. Mulher-Maravilha 1984

[embedded content]



Fonte: Tecmundo