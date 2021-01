A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (11/01/2021)

Mais uma vez, Mulher-Maravilha 1984 lidera o ranking dos filmes mais pirateados da semana. A atualização divulgada pelo TorrentFreak nesta segunda-feira (11) mostra a produção estrelada por Gal Gadot novamente como o título preferido dos usuários dos serviços de download de torrents, além de algumas trocas de posições.

Quem também se manteve firme nas primeiras colocações foi a animação Soul. A atração do Disney+ aparece novamente no 2º lugar, também ocupado por ela na lista da semana passada, enquanto Shadow in The Cloud, que era o 4º colocado, agora surge na 3ª posição, fechando o pódio.

O filme que traz a atriz Chloë Grace Moretz como protagonista avançou e trocou de lugar com Tenet, 3º colocado na última divulgação, enquanto Os Croods 2: Uma Nova Era se manteve na mesma 5ª posição ocupada anteriormente. A única produção inédita na lista vem logo em seguida, no 6º lugar.

Lançado em dezembro passado, Fatale traz Hilary Swank e Michael Ealy nos papéis principais. Na história, um homem casado começa a se relacionar com uma desconhecida e passa a ser chantageado pela mulher. Ele precisará decidir até onde está disposto a ir para evitar que a traição seja revelada à sua esposa.

Enquanto o thriller chega ao top 10 dos mais baixados, Skylynes não apresentou a mesma quantidade de downloads recentes nos sites de conteúdos piratas, conforme os dados coletados pela publicação. Dessa forma, o longa que finaliza a trilogia de ficção científica acabou deixando a lista.

Como ficou o ranking dos filmes mais pirateados da semana após esta última atualização? Confira as posições a seguir, lembrando que o TecMundo não apoia o download ilegal, recomendando sempre acessar qualquer tipo de conteúdo somente nas plataformas oficiais.

10. Nomadland

9. Destruição Final: O Último Refúgio

8. Bela Vingança

7. Legado Explosivo

6. Fatale

5. Os Croods 2: Uma Nova Era

4. Tenet

3. Shadow in the Cloud

2. Soul

1. Mulher-Maravilha 1984