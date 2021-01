A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (18/01/2021)

Relatos do Mundo é o filme mais pirateado da semana, de acordo com o ranking atualizado pelo TorrentFreak nesta segunda-feira (18). A produção estrelada por Tom Hanks tomou o lugar de Mulher-Maravilha 1984, que ocupava a liderança desde o seu lançamento, em dezembro passado.

No longa, cuja trama se passa em 1870, o capitão Jefferson Kyle Kidd viaja pelo Texas contando as notícias mais recentes. Em meio ao trabalho, o veterano recebe a missão de levar uma garota até seus familiares, mas acaba criando um forte vínculo com ela. A partir daí, ambos terão que lidar com difíceis escolhas.

O antigo líder agora está na 2ª colocação entre os títulos mais baixados nas plataformas de download de torrents. Quem também caiu uma posição foi a animação Soul, aparecendo no 3º lugar, enquanto Nomadland, Legado Explosivo e Fatale deixaram o top 10.

Uma das novidades que chegaram à lista junto com Relatos do Mundo é Zona de Combate (4º lugar), recentemente lançado pela Netflix. Na trama, um piloto de drone e um androide precisam localizar um perigoso dispositivo e não deixá-lo cair em mãos erradas, evitando assim um ataque nuclear.

A outra faz primeira apresentação em relação à divulgação anterior é Synchronic (5ª posição). Enquanto lidam com uma nova droga, capaz de causar efeitos bizarros e sobrenaturais, dois paramédicos acabam descobrindo que o entorpecente é o responsável por uma série de mortes e pode estar relacionado ao desaparecimento da filha de um deles.

Confira, a seguir, como ficou o ranking dos filmes mais pirateados da semana após as últimas mudanças. Mas antes disso, ressaltamos que o TecMundo é contra os downloads ilegais, recomendando acessar os conteúdos exclusivamente pelos meios legais.

10. Destruição Final: O Último Refúgio

9. Shadow in the Cloud

8. Bela Vingança

7. Os Croods 2: Uma Nova Era

6. Tenet

5. Synchronic

4. Zona de Combate

3. Soul

2. Mulher-Maravilha 1984

1. Relatos do Mundo