A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (25/01/2021)

Mantendo o mesmo desempenho da semana passada, quando estreou no top 10, Relatos do Mundo continua como o filme mais pirateado pelos usuários dos serviços de torrent, conforme as estatísticas divulgadas nesta segunda-feira (25) pelo TorrentFreak.

A produção, protagonizada por Tom Hanks, é acompanhada de perto por Zona de Combate, outro título que também passou a figurar entre as tendências nas plataformas piratas na edição anterior. Atração da Netflix, o longa chegou ao ranking no 4º lugar e agora está na 2ª posição.

Fechando o pódio temos Mulher-Maravilha 1984, que durante um bom tempo foi o filme mais baixado, mas já caiu para o 3º lugar. Em situação semelhante está Soul, animação lançada pelo Disney+ e que esteve na vice-liderança por algumas edições, surgindo na 4ª colocação desta vez.

Com relação às entradas, há apenas uma novidade na classificação atualizada, ao contrário do que aconteceu nas semanas anteriores. Trata-se do longa Run Hide Fight (6º lugar), cujo elenco é composto por nomes como Thomas Jane, Isabel May e Rada Mitchell, entre outros, produção que entrou no lugar de Shadow in the Cloud.

Na trama, que estreou recentemente em uma plataforma de streaming nos Estados Unidos, atiradores invadem uma escola determinados a matar todos os estudantes. Enquanto isso, a jovem Zoe Hull usa sua inteligência e habilidades de sobrevivência para tentar se proteger e salvar o máximo possível de colegas.

Veja, abaixo, a lista dos 10 filmes mais pirateados da semana atualizada com as trocas de posição e o novo título adicionado, lembrando que o TecMundo não apoia os downloads ilegais de quaisquer tipos de conteúdos. Recomendamos sempre acessar os longas e as demais produções apenas nos canais oficiais.

10. Destruição Final: O Último Refúgio

9. Bela Vingança

8. Os Croods 2: Uma Nova Era

7. Synchronic

6. Run Hide Fight

5. Tenet

4. Soul

3. Mulher-Maravilha 1984

2. Zona de Combate

1. Relatos do Mundo