A partir de segunda (1º), atendimento no Procon será feito por agendamento on-line

Diante do momento em que estamos vivendo, não há nada melhor do que facilitar o seu dia sem ter que se deslocar diversas vezes. Um agendamento on-line é capaz de beneficiar o cotidiano de um cidadão. Pensando nisso, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor de Alagoas (Procon/AL) atenderá os consumidores a partir de segunda (1º) por meio de agendamento on-line.

O consumidor que precisar de atendimento, deve acessar o site agendamento.seplag.al. gov.br; preencher o formulário de cadastro (caso ainda não possua); colocar o usuário e a senha; selecionar Procon sede; verificar a data e o horário ao qual deseja; e, por fim, imprimir ou tirar um print (foto da tela) do formulário de agendamento.

O gerente de atendimento, orientação e conciliação, Clebson de Araújo, estima que os consumidores irão ganhar bastante com a chegada de mais uma tecnologia dentro do instituto. O tempo de espera será reduzido, evitando, assim, aglomerações; além de garantir agilidade no próprio atendimento, fazendo com que gere um benefício mútuo.

O órgão enfatiza que o agendamento é somente para a realização de atendimento (abertura de reclamação). As audiências de conciliação permanecem sendo agendadas após abertura de reclamação e o atendimento no cartório não será necessário agendamento.

Em casos de dúvidas, de denúncias ou até mesmo de sugestões, o registro do consumidor pode ser feito por meio de ligações ao número 151 e por mensagens no WhatsApp: (82) 98876-8297.

Assessoria SEFAZ