A Satisfação do cliente e a volumetria de vendas

A satisfação do cliente nem sempre foi o maior interesse das empresas. Ao menos, quando pensamos em prioridades anteriores ao momento digital no qual vive o mundo dos negócios atualmente. Isso porque a preocupação era vender, porém a satisfação do cliente não era um dado mensurável.

Dessa forma, a prioridade da empresa era quantitativa e não qualitativa. Ou seja, o volume de vendas era o melhor resultado de uma marca. Não havia preocupações com fidelização do cliente. Contudo, essa visão era justificável, uma vez que as inovações não eram disruptivas e dinâmica como agora. Bem como a postura do cliente era extremamente passiva, o que era pertinente ao mundo analógico.

Mudança do comportamento do público

Por isso, o mercado funcionava de uma forma mais estável, ainda que não estática. O comportamento do cliente era passivo, uma vez que a maior rede de divulgação de empresa era a televisão. Ao passo que o público aguardava os lançamentos das grandes marcas em frente à televisão.

No entanto, esse cenário é totalmente oposto ao que temos hoje no mundo dos negócios. Por isso, a satisfação do cliente é uma prioridade nas demandas atuais. Haja vista que o cliente ganhou voz na era digital, exigindo cada vez mais das empresas.

Informações compartilhadas e a satisfação do cliente

Sendo assim, as empresas precisam atuar de forma ágil e dinâmica. Visto que o cliente faz uso da internet para compartilhar reclamações contra as marcas. No entanto, esse mesmo fator pode ser uma oportunidade para as marcas. Uma vez que é possível otimizar canais de vendas, gerar valor para a empresa e atuar de forma a buscar a satisfação do cliente.