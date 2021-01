A Série atinge o top 10 da Netflix em 23 países · .

Disponível no catálogo da Netflix desde 4 dezembro, Selena: A Série estreou de maneira discreta na plataforma e conseguiu resultados surpreendentes. A gigante do streaming divulgou nesta sexta-feira (15) que 25 milhões de contas assistiram à produção em seus primeiros 28 dias e chegou no top 10 dos títulos mais vistos em 23 países.

O resultado foi obtido baseado na medição feita pela própria Netflix para avaliar suas produções originais. Em seus dados, basta uma pessoas assistir a apenas dois minutos de uma série ou filme para ser computado como um espectador. Portanto, não necessariamente 25 milhões de pessoas assistiram à atração.

A boa recepção de Selena consolida o ótimo resultado conquistado pelo serviço de streaming entre dezembro e janeiro. Anteriormente, a Netflix anunciou que Bridgerton atingiu o total de 63 milhões de visualizações, enquanto a terceira temporada de Cobra Kai chegou nos 45 milhões.

Ainda de acordo com os dados da plataforma, metade do número conquistado por Selena veio dos Estados Unidos, no qual a série liderou o top 10 por uma semana. Outros países que colaboraram para o bom redimento foram México, Argentina, Colômbia e Peru.

A trama da série conta a história de Selena (Christian Serratos), uma garota que sonhava desde pequena em se tornar uma estrela da música. Quando o seu sonho finalmente se realiza, ela percebe que nem tudo é perfeito ao precisar lidar com a fama, o dinheiro e a relação com sua família.

Além de Christian, o elenco ainda conta com Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí Gonzalez e Seidy López. Moisés Zamora é o showrunner e produtor executivo.

A segunda parte de Selena: A Série tem estreia marcada para 14 de maio. Assista ao trailer dos primeiros episódios:

Veja também o anúncio (em espanhol) feito pela Netflix sobre os números da série e a estreia da segunda parte: