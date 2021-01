a superação dos zagueiros de R$ 600 milhões de City e United

‘Nada como um dia após o outro’ é um dos clichês mundanos bastante aplicado no futebol e que faz enorme sentido para dois zagueiros de Manchester United e Manchester City, que definem um lugar na decisão da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), com transmissão do Fox Sports.

John Stones e Eric Bailly foram contratados por City e United, respectivamente por um valor combinado de 93,6 milhões de euros* (R$ 605,7 milhões na cotação atual) e não conseguiram ter o sucesso esperado… até agora.

Recentemente, os dois têm conquistado a confiança de seus técnicos e tiveram uma pequena sequência como titulares em um bom momento das equipes.

Stones foi contratado por 55,6 milhões de euros* (R$ 359,8 milhões na cotação atual) junto ao Everton no meio de 2016, chegou como titular, mas sofreu com lesões na segunda temporada, se alternou entre titulares e reservas em 2018-19 e jogou quase metade do tempo na temporada seguinte, tendo iniciado apenas 16 partidas.

Já na atual campanha, o inglês de 26 anos até começou como reserva, mas ganhou a posição, sendo que foi titular em seis das últimas sete rodadas, e deixou no banco Aymeric Laporte, que foi contratado no meio de 2018 por 65 milhões de euros.

Nas seis partidas recentes de Premier League em que Stones atuou, o time de Pep Guardiola sofreu apenas um gol, o diante do Chelsea na última rodada, o que não teve muito impacto. Os Citizens venceram por 3 a 1, sendo vazados apenas nos acréscimos do segundo tempo.

No momento, o time azul de Manchester vem de 11 partidas oficiais de invencibilidade (oito vitórias e três empates) e, se vencer os dois jogos no Inglês que têm a menos, irá saltar do quinto para o segundo ou primeiro lugar.

Bailly, por sua vez, não tem uma sequência tão longa quanto Stones, mas foi titular nas últimas três partidas da Premier League em meio ao desfalque de Victor Lindelof nos dois últimos compromissos e teve excelente atuação na vitória da última sexta-feira contra o Aston Villa.

Pode parecer pouco, ainda mais para alguém que teve essa série em a um período de ausência do titular, mas o marfinense não iniciava três confrontos seguidos de Premier League desde setembro de 2017. E isso ocorre em um momento em que os Red Devils não perdem há dez partidas no campeonato nacional (oito triunfos e duas igualdades) – o clube ainda irá alcançar o topo da classificação se ganhar o confronto que tem a menos.

Contratado em 2016 junto ao Villarreal por 38 milhões de euros* (R$ 245,9 milhões na cotação atual), o atleta de 26 anos até atuou regularmente em sua primeira temporada, mas desde então nunca mais fez mais do que 18 jogos por campanha por conta das lesões. A questão física voltou a tirá-lo de partidas nesta temporada, mas ele se vê agora diante de um bom momento.

Assim, mesmo que estejam longe de ser os destaques ou titulares consolidados em seus times, Stones e Bailly ao menos parecem dar passos para reescreverem suas histórias em Manchester.

*Valores do site Transfermarkt