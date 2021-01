A Teacher: criadora e elenco analisam episódio final da minissérie

Recentemente, em entrevista à Variety, Kate Mara e Nick Robinson, protagonistas de A Teacher, se reuniram com Hannah Fidell, a criadora da produção, para analisar o seu desfecho.

A cada semana um novo episódio da minissérie era exibido pelo canal FX e também ficava disponível no streaming Hulu, que ainda não está disponível no Brasil.

Ao longo da conversa, Kate Mara, intérprete da professora Claire Wilson, afirmou que havia entendido todas as dificuldades de interpretar sua personagem. De acordo com a atriz, sua maior motivação era poder explorar a situação incomum de uma agressora em potencial.

Na trama, a personagem de Mara mantém um caso com um estudante de 17 anos (interpretado por Nick Robinson). Os episódios abordaram diversas complexidades em torno do assunto, além das consequências da coerção abusiva que a professora tem com seu aluno.

Robinson, durante a entrevista, ainda revelou que um dos fatores que mais lhe chamou a atenção com a repercussão da minissérie foi a franqueza do público em discutir questões sobre violência sexual pela internet.

E segundo Hannah Fidell, que se baseou em seu filme homônimo para a construção da narrativa, o desfecho precisava problematizar tudo isso de uma forma contundente.

Saiba mais sobre o episódio final de A Teacher

Na última terça-feira (29), os espectadores puderam então conferir como a história se encerrava. O 10º episódio se iniciava cerca de dez anos após os eventos ocorridos no que havia sido apresentado na semana anterior.

Atenção, spoilers à frente!

Nos primeiros minutos, o público conhecia um pouco mais sobre o destino dos personagens centrais depois de tanto tempo. Aos poucos, os caminhos de ambos acabavam se cruzando novamente e um reencontro ocorria.

Diante um do outro, a cena final mostra que Eric conseguiu analisar o que viveu no passado, dizendo a Claire que o relacionamento que os dois tiveram o destruiu de forma abrupta.

Segundo Kate Mara, quando sua personagem chega para se encontrar com Eric, ela ainda acredita que o que teve com ele foi consensual, mas acaba refletindo quando seu ex-aluno lhe conta sobre sua experiência.

Para Hannah Fidell, que sofreu uma situação parecida na vida real, confrontar seu abusador é algo que gostaria de ter feito, mas que não teve a oportunidade.

“Muitas vítimas ou sobreviventes, como você quiser chamar, nunca têm a oportunidade de dizer isso. Me senti muito poderosa naquele momento”, revelou ela sobre o desfecho da minissérie.

O que achou do final de A Teacher? Não deixe de comentar!