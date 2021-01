A Todo Vapor: conheça a série brasileira steampunk do Amazon Prime Video

As plataformas de streaming abriram portas para produtores brasileiros criarem séries dos mais variados gêneros, como a série distópica 3%, lançada na Netflix. O Amazon Prime Video não fica para trás e, no ano passado, se tornou a casa de A Todo Vapor, uma produção nacional com temática steampunk.

Com oito episódios, a produção brasileira foi lançada em setembro no catálogo do serviço da Amazon e se passa em um Brasil retrofuturista. A narrativa é protagonizada por Juca Pirama (Felipe Reis) e Capitu Machado (Thais Ribeiro), que investigam crimes misteriosos no interior de São Paulo, em 1908.

Os fãs de literatura brasileira devem ter reconhecido os nomes dos protagonistas. Os personagens de A Todo Vapor são inspirados em livros clássicos da cultura brasileira, mas adaptados para um universo retrofuturista.

A Todo Vapor é uma produção dos estúdios Cine Kings e Brasiliana Steampunk. A série também conta com a participação de Enéias Tavares, autor brasileiro que é conhecido por livros com temática steampunk.

Folclore brasileiro na Netflix

Outra produção brasileira que está chegando aos serviços de streaming em breve é Cidade Invisível. Produzida em parceria com a Netflix, a série vai adaptar personagens do folclore brasileiro para uma história de fantasia com clima de terror.

Com Marco Pigossi e Alessandra Negrini no elenco, a produção brasileira faz primeira apresentação em 5 de fevereiro na Netflix.