A Viagem fez Guilherme Fontes se sacrificar por espírito vingativo em 1994 · .

Em 1994, Guilherme Fontes não teve muito tempo para se preparar para viver Alexandre no remake de A Viagem, naquele que acabou se tornando seu mais destacado papel em novelas. Mesmo depois da estreia da trama, em abril daquele ano, ainda ocorriam definições sobre o visual e algumas ações do vilão. Ele teve de fazer sacrifícios pelo personagem que está de volta à TV no canal Viva.

Recém-saído de outro remake de Ivani Ribeiro (1922-1995), Mulheres de Areia, onde interpretou o protagonista Marcos, Fontes aceitou o convite para viver Alexandre apenas dois dias antes do início das gravações da novela das sete.

O fato não surpreende, já que a produção de A Viagem foi definida às pressas, e o diretor Wolf Maya teve que montar o elenco e definir inúmeros detalhes em apenas uma semana. Regina Duarte, por exemplo, foi convidada para viver Diná, mas o papel acabou com Christiane Torloni, que voltava de uma temporada em Portugal.

As primeiras tomadas foram feitas menos de um mês antes da estreia, e muitos detalhes foram definidos, inclusive, durante os primeiros capítulos –alguns nomes de personagem foram trocados, por exemplo.

Sem nenhuma referência do Alexandre feito por Ewerton de Castro na primeira versão de A Viagem, exibida pela Tupi em 1975, Fontes teve que se virar.

“Segui minha intuição. Emprestei a ele minha revolta contra as injustiças. E acho que, apesar da correria, Alexandre estava psicologicamente completo no primeiro capítulo”, declarou o ator ao jornal O Dia de 22 de maio de 1994. “Tento fazê-lo como um típico consumidor de cocaína. Olhar vidrado e mania de perseguição”, completou o intérprete.

Cabelo raspado

Uma mudança que estava sendo discutida acabou não sendo concretizada: o personagem teria o cabelo raspado quando fosse para o Vale dos Suicidas, após tirar a própria vida.

Guilherme Fontes como Norberto em sua última novela, Órfãos da Terra (2019)

“Sou louro e clareei os cabelos para mudar. Gostei, mas já estou cansado. É estranho olhar no espelho e enxergar uma pessoa que não é você. Talvez eu raspe a cabeça, para fazer Alexandre no Além. Isso vai dar força aos meus poucos cabelos. Ator não tem que ter cara”, enfatizou o artista.

Outro fato a ser destacado é que Fontes combinou com a Globo para ter alguns dias de férias durante as gravações. Após a morte, Alexandre sumiu por alguns dias, enquanto se “adaptava” à fase sombria. “Estou trabalhando sem parar desde Mulheres de Areia”, explicou o ator.

Na mesma entrevista, ele destacou que é católico e não acreditava em espíritos vingadores como aquele que interpretava. “Sou muito racional. Acho que as pessoas deveriam viver o presente ao invés de tentar entender o futuro”, afirmou Fontes.

Sonho virou pesadelo

Após A Viagem, Fontes prometeu dar um tempo fora das novelas, o que acabou cumprindo. Fez apenas uma participação em Malhação, em 1995, e passou a se dedicar ao teatro e, principalmente, ao cinema.

No entanto, ele acabou se envolvendo numa grande polêmica: em novembro de 1994, adquiriu os direitos do best seller Chatô, O Rei do Brasil, de Fernando Morais, sobre a vida de Assis Chateaubriand, para fazer uma série, e, posteriormente, um filme.

O problema é que captou recursos da Lei Rouanet, mas a produção não ficou pronta. Em 2014, ele foi condenado a indenizar os cofres públicos em mais de R$ 66 milhões por causa dessa quantia. O filme acabou sendo lançado somente em 19 de novembro de 2015.

Nos últimos anos, o ator, atualmente com 54 anos, fez poucas participações em novelas: Além do Horizonte (2013), Boogie Oogie (2014) e Órfãos da Terra (2019), sua última trama até o momento.