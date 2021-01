Abalada com rejeição, Shirlei dá um basta no namoro com Felipe · .

Abalada com a rejeição que terá sofrido ao conhecer a sogra, Shirlei (Sabrina Petraglia) tomará uma difícil decisão em Haja Coração. Cansada de se sentir diferente das outras pessoas por conta de sua deficiência na perna, e prevendo um futuro difícil com Felipe (Marcos Pitombo), a moça decidirá terminar o namoro com o publicitário na novela das sete da Globo.

Felipe irá visitar Shirlei e eles conversarão sobre o encontro dela com a mãe dele. “Eu fiquei muito abalada com tudo que aconteceu”, assumirá ela ao namorado, ao relembrar o encontro que terá com Vitória (Betty Gofman).

“Desculpa a minha mãe. Desculpa mesmo, eu nunca tinha visto ela ser grossa assim com ninguém antes. O que ela fez foi horrível”, lamentará o publicitário, na sequência que está prevista para ir ao ar no dia 3. “Felipe, eu acho que a gente tem que encarar a verdade. Eu e você…”, começará ela, que será interrompida pelo namorado.

“A gente não vive em mundos diferentes, não. Se é isso que cê vai dizer. Nosso mundo é igual. É o mundo que a gente escolheu viver, eu e você”, esclarecerá ele.

Shirlei ficará tocada com as palavras de seu príncipe encantado, mas não se iludirá. “Isso tudo é muito bonito, mas você sabe que não vai ser assim. Todos os dias eu me esforço para sair do casulo. Minha vida inteira foi assim. Porque se dependesse das pessoas, de como elas me olham na rua, dos meus amigos na escola, eu não tinha saído de casa. Ia viver trancada”, desabafará a moça.

Felipe se entristecerá com a realidade da namorada e, para incentivá-la, dirá que ela conseguiu seguir em frente e ganhou o mundo. “Eu achei que eu tinha conseguido, que eu ia enfrentar tudo de cabeça erguida, mas a luta nunca acaba. Todos os dias alguém me lembra que eu sou diferente”, se queixará a personagem de Sabrina Petraglia.

O rapaz dirá que ela não é diferente nem igual a todo mundo, falará que a namorada é melhor e pedirá para Shirlei acreditar nele.

A filha de Francesca (Marisa Orth) lembrará como terá sido tratada pela mãe dele e dirá que se sentiu da mesma maneira quando foi pela primeira vez na escola e todos a olhavam, e como ela se sentia rejeitada.

“Mas eu não quero mais sentir isso. Desculpa, Felipe, eu posso até estar dando um passo para trás, mas pra mim não dá”, dirá ela, com firmeza. “Shirlei, você tá terminado comigo? Você não pode desistir da gente. O que minha mãe fez foi um baque horrível, mas a gente tem que enfrentar isso juntos!”, pedirá ele.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

