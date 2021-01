Abandonada, Irene prova para Eugênio que é o ‘capeta’ · .

Irene (Débora Falabella) infernizará a vida de Eugênio (Dan Stulbach) em A Força do Querer. Após o advogado ter se reconciliado com Joyce (Maria Fernanda Cândido), a psicopata não largará o “osso”. A arquiteta invadirá o carro do ex-amante e tentará seduzi-lo. Sem sucesso, a louca roubará o veículo do pai de Ruy (Fiuk) na novela das nove.

A tentativa da comparsa de Mira (Maria Clara Spinelli) acontecerá na próxima sexta (15) na trama de Gloria Perez. Ela entrará no veículo de Eugênio sem ser convidada e fará uma “surpresa” desagradável ao amado.

“Preferia nunca mais me ver? Não foi nada delicado o que você fez”, ironizará a golpista. Ela estará se referindo à reconciliação de Eugênio e Joyce, que aconteceu quando o casal de amantes tentava embarcar em uma viagem.

Eugênio verá seu carro ser roubado por Irene

“Não foi, mas não tinha outra saída”, rebaterá o advogado, já em pânico com a presença da ex no carro. Mesmo com ele ao volante, a arquiteta se jogará para cima dele. “Sente falta de mim?”, dirá ela.

Antes de fazer uma barbeiragem no trânsito, Eugênio parará o carro e insistirá para que a ex-amante saia de sua vida. “Quantas vezes eu vou ter que te dizer? Eu quero manter meu casamento. Eu não quero ser agressivo!”, esbravejará.

“O que você vai fazer? Me arrancar desse carro pelos cabelos? Cuidado, Eugênio, que eu chamo a polícia”, ameaçará a morena, doida para acabar com a vida do sobrinho de Garcia (Othon Bastos). Mas ele não vai se render à chantagem e sairá do carro no meio do trânsito.

Esperta, Irene vai aterrorizar Eugênio

Sem conseguir seduzir o ex-amante, Irene decidirá infernizar mais um pouco a vida do pai de Ivana (Carol Duarte) e arrancará com o automóvel. Atordado, Eugênio tentará correr atrás, mas não conseguirá alcançar o veículo.

