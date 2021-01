‘Abandonou a gente’ · .

Doralice (Rita Guedes) vai bancar a “Madalena arrependida” ao voltar para Vila dos Ventos em Flor do Caribe. Ela acusará Quirino (Ailton Graça) de humilhá-la ao convidar Nicole (Cinara Leal) para morar com ele durante a sua ausência. “Os humilhados nessa família sou eu, o William [Renzo Aprouch] e Juliano [Bruno Gissoni]. Foi você que nos abandonou”, devolverá ele na novela das seis.

A cozinheira retornará para casa para retomar a relação com o marido e, assim, facilitar o processo de adoção do bebê que levou embora do convento no meio da noite. Ela chegará a tempo do casamento do enteado com Natália (Daniela Escobar), nas sequências que serão exibidas a partir do próximo dia 8.

A personagem de Rita Guedes, no entanto, se irritará ao perceber a proximidade do professor com a assistente pessoal de Guiomar (Claudia Netto) durante o enlace. “Parece que a festa só começou quando eu fui embora. Eu vi o jeito que você estava dançando com a Nicole”, reclamará a ex-noviça.

“Meu Deus, fala baixo. Ela daqui a pouco está chegando e pode ouvir essas coisas”, pedirá o amigo de Samuel (Juca de Oliveira). “Aqui é a nossa casa, eu falo do jeito que eu quiser. Você ficou na festa sentado comigo na mesa sem trocar uma palavra. Dançou todo duro, de má vontade. Com a Nicole, não. Parecia um pé de valsa, todo feliz. Por quê?”, perguntará a Doralice.

O ex-seminarista interpretado por Ailton Graça explicará que a bailarina do bar de Duque (Jean Pierre Noher) estava apenas o ensinando a dançar. “Então quer dizer que, enquanto eu estou fora, você coloca uma fulaninha dentro da nossa casa para me substituir? Por que você está me humilhando assim? Eu sou sua esposa. Eu exijo que você me respeite”, vociferará ela.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Quirino (Ailton Graça) em Flor do Caribe

Casos de família

Quirino perderá a paciência e não aceitará calado os desaforos da mulher. “Dora, eu sempre te respeitei. Todos os dias da minha vida. Nunca te humilhei. Aliás, os humilhados nessa família sou eu, o William e o Juliano. Foi você que abandonou a gente. Deixou um bilhete de despedida, sem dizer para onde ia nem porque estava indo”, desabafará ele.

“Cada um de nós dentro dessa casa se sentia responsável. Eu e Juliano fomos nos conformando, apesar de nunca ter entendido a sua atitude. Agora o William é uma criança. Você tem noção da tristeza de um pai ouvir um filho perguntar por que foi abandonado?”, emendará o educador.

“Para com isso, pelo amor de Deus. Eu te expliquei. Eu não estava bem. Estava sentindo coisas ruins”, repetirá Doralice. “Que coisas ruins eram essas? Me diz a verdade? O que te fez abandonar o marido e os filhos? Por que você ficava tão irritada com o Juliano e a Natália juntos? Quem sabe assim eu consigo entender”, dirá Quirino, num xeque-mate no folhetim de Walther Negrão.

Flor do Caribe vai dar lugar à reprise de A Vida da Gente (2011) a partir de 1º de março. Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre de 2021. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

