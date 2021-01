Abel Braga faz o que não conseguia desde 2014, e Inter tem feito inédito no Brasileiro de 2020

O Internacional conviveu com um furacão desde a saída de Eduardo Coudet. A diretoria escolheu Abel Braga como substituto e viu o time naufragar na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores. Mas foi no Brasileirão que a equipe se superou e conseguiu um feito inédito na competição.

Até o momento, nenhuma clube havia conquistado cinco vitórias seguidas. Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Goiás, o time de Abel Braga quebrou essa marca e se colocou novamente na briga pelo caneco.

Neste período, o Internacional derrubou os seguintes adversários: Botafogo (2 x 1), Palmeiras (2 x 0), Bahia (1 x 2), Ceará (0 x 2) e Goiás (1 x 0). Nem o líder São Paulo, o embalado Atlético-MG no início da competição e, muito menos, o badalado Flamengo alcançaram essa sequência positiva.

A equipe de Abel Braga não sabe o que é derrota desde o dia 2 de dezembro. Na ocasião, o Inter perdeu por 1 a 0 para o Boca Juniors, no Beira-Rio, pela Libertadores. De lá para cá, antes das cinco vitórias no Brasileirão, empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG e venceu o Boca Juniors na Argentina, mas acabou caindo nos pênaltis da competição sul-americana.

Nos pontos corridos, o Inter conseguiu cinco vitórias em quatro ocasiões: 2006, 2014, 2018 e 2020. Com exceção de 2018, em todas as outras o treinador era Abel Braga.

Abel Braga durante treino do Internacional Ricardo Duarte/Internacional

O próximo desafio será novamente dentro de casa, desta vez contra o Fortaleza. Com Abel Braga, o Inter chegou a 53 pontos, virou segundo colocado e passou a ver o São Paulo três pontos à frente.

Por outro lado, a equipe de Fernando Diniz, que vem de duas derrotas na competição, vai encarar o Athletico-PR na próxima rodada. O duelo será em Curitiba.