Abel cancela treino e dá folga ao elenco após sofrida vaga à final da Libertadores

Desgastado fisicamente, o Palmeiras sofreu para garantir uma vaga na final da Copa Libertadores contra o River Plate na noite de terça-feira. Após a suada classificação no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira decidiu cancelar o treinamento marcado para quarta.

Após 112 minutos de disputa, o Palmeiras acabou derrotado por 2 a 0 pelo time argentino, placar ainda suficiente para avançar à decisão da Copa Libertadores. A princípio, o elenco trabalharia já na manhã desta quarta, mas poderá tirar o dia para descansar. Felipe Melo, em recuperação de cirurgia, esteve no centro de treinamento.

A representação do grupo palestrino está marcada para a tarde de quinta, na Academia de Futebol. Com a folga após a classificação à final do torneio continental, Abel Ferreira terá apenas um dia para preparar o time antes do confronto com o Grêmio.

O zagueiro Gustavo Gomez, que sofreu lesão na virilha esquerda contra o River Plate, é desfalque certo para Abel Ferreira diante do time gaúcho. O lateral direito Mayke (covid-19) e o atacante Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda) também devem seguir afastados.

Com o Palmeiras nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, o treinador português pode poupar os atletas mais desgastados diante do Grêmio. O meio-campista Zé Rafael, por exemplo, precisou ser substituído contra o River Plate e não deve ser utilizado no duelo com o adversário gaúcho.

O confronto entre Palmeiras e Grêmio, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira, no Allianz Parque. Coincidentemente, os dois times também serão adversários na decisão da Copa do Brasil.